Teollisuusliitto myi Kojamo-osakkeitaan 7,4 miljoonalla eurolla – "Riskinhallintaa", kommentoi liiton puheenjohtaja omistuksen vähentämistä alle 10 prosenttiin

Hanna Linnove

Teollisuusliiton sijoitussalkussa Kojamo-osakkeiden pottiin jäi 460 mijoonaa euroa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kommentoi Kojamo-osakkeiden omistuksen vähentämistä.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon suurin omistaja Teollisuusliitto ry liputti pörssitiedotteella jo 25. toukokuuta omistuksensa vähentyneen alle 10 prosentin rajan. Teollisuusliitto oli myynyt erissä yhteensä 400 000 kappaletta Kojamon osakkeita.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo myyntien keskihinnan olleen noin 18,50 euroa osakkeelta. Näin liitto sai osakkeistaan noin 7,4 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Teollisuusliitto ei maksa veroa sijoitustuotoistaan. Keväällä Teollisuusliitto nosti yli yhdeksän miljoonan euron osingot Kojamosta.

Teollisuusliiton omistusosuus asuntosijoitusyhtiöstä laski myynneissä 1,6 prosenttiyksiköllä 9,8 prosenttiin. Myynnin jälkeenkin keskiviikon pörssin päätöskurssilla laskien Teollisuusliiton Kojamo-omistuksen arvo on 460 miljoonaa euroa. Ammattiliitto omistaa runsaat 24,4 miljoonaa Kojamon osaketta.

"Olemme myyneet (Kojamoa) pienissä erissä, tämä on ollut riskinhallintaa, koska Kojamossa oli niin suuri positio meidän taseessamme", puheenjohtaja Riku Aalto vastaa Maaseudun Tulevaisuudelle kysymykseen, miksi suurin omistaja vähensi omistustaan.

Kojamo pysyy suurena pottina Teollisuusliiton salkussa jatkossakin. Kojamon osuus liiton noin 850 miljoonan euron sijoitusvarallisuudesta on vajaat puolet.

Kojamo on entinen Vuokratalo-osuuskunta VVO, joka on yhtiöitetty. Kojamo listautui pörssiin kesäkuussa 2018. Kojamon toiseksi ja kolmanneksi suurimmat omistajat ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Rakennusliitto Ry, ammattiliitto Pro ja Palvelualojen ammattiliitto PAM lukeutuvat kymmenen suurimman omistajan joukkoon. Hallintarekisterissä yhtiön osakkeista on vajaat 42 prosenttia.

Kieli poskessa Teollisuusliiton Aalto lisäsi osakemyynnistä, että "valmistaudumme syksyn työehtokierrokseen".

Likvidistä lakkorahastosta tuskin nyt kuitenkaan on ollut kyse. Ei siitäkään huolimatta, että maan suurimpiin ammattiliittoihin lukeutuva Teollisuusliitto valmistautuu seuraavaan työehtosopimuskierrokseen, jonka se käy liittona Metsäteollisuuden yritysten kanssa paikallisella tasolla. Aainakin osan Teknologiateollisuuden jäsenyritysten kanssa Teollisuusliitto paikallisine luottamushenkilöineen neuvottelee niin ikään yrityksissä.

Seuraava työehtokierros eroaa edellisistä juuri yrityskohtaisen sopimisen osalta.

"Mekaanisen metsäteollisuuden osalta teemme 200 yrityskohtaista työehtosopimusta. Teknologiateollisuuden puolella emme vielä tiedä monenko yrityksen kanssa Teollisuusliitto neuvottelee", Riku Aalto kuvaa tilannetta.

Valmistautuminen tes-neuvotteluihin yrityksissä ja Teollisuusliitossa on jo alkanut. Varsinaiset neuvottelut käynnistyvät puheenjohtaja Aallon mukaan elokuussa.

Teollisuusliitolla on yhteensä 35 työehtosopimusta eli työnantajaliittojen kanssa. Näistä työnantajaliitot ovat irtisanoneet kaksi tes:iä: Mekaanisen metsäteollisuuden ja Bioteollisuuden työehtosopimukset.