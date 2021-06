Kriisikunta Kyyjärvi tarraa kiinni tuulivoimaan – "Optimistisimpien laskelmien mukaan meistä tulisi Suomenselän Kauniainen"

Kriisikunnaksi ajautumisen jälkeen Kyyjärven taloutta on saneerattu rankalla kädellä.

Petteri Kivimäki

Kyyjärven kunnanjohtaja Tiina Pelkonen esitteli MT:lle tuulivoimapuiston rakennustyömaata Peuralinnan korvessa.

Pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevassa hieman alle 1 300 asukkaan Kyyjärven kunnassa on eletty viime vuosina niukasti.

Kunta ajautui vuonna 2019 valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyyn.

”Kauppakeskus Paletin yli 3,4 miljoonan euron alijäämät syntyivät 20 vuoden tekemättömistä poistoista, minkä vuoksi Kyyjärven kunnan kirjanpitoon on tehty Paletin osakkeista yli 2,6 miljoonan euron edestä alaskirjauksia. Kun vielä valokuituverkoista jäi valtion kunnille lupaamat tuet saamatta, oli kriisikunnaksi ajautuminen vääjäämätöntä”, kunnanjohtaja Tiina Pelkonen taustoittaa.

Reilussa kahdessa vuodessa Kyyjärven kuntaorganisaatio on juustohöylätty ohueksi. Henkilöstömenot ovat laskeneet noin kymmenen prosenttia.

”Olemme myös myyneet runsaasti kunnan omaisuutta: metsää, vanhan kunnanviraston sekä kunnanjohtajan vanhan työsuhdeasunnon. Taloutta tasapainotettiin joka sektorilla, ja myös kunta- ja kiinteistöveroja on kiristetty. Käyttötalous on vahvistunut, mutta tase on heikko ja velkaa runsaasti”, Pelkonen kertoo.

Kyyjärven talous on nousemassa ylijäämäiseksi, koska sen käyttötalous on vahvistunut ja tulevaisuudessa suunnitelman mukaiset poistot ovat vain 350 000 euroa vuodessa.

”Suunnitelmissa oleva sote-uudistus helpottaisi kunnan talousahdinkoa. Kuntaorganisaatio on vedetty nyt niin tiukalle, ettei täällä ole käytännössä enää mitään, mistä leikata”, Pelkonen kiteyttää.

Kyyjärveä on pyöritetty myös kuntaliitosselvityksissä.

Pohjoiseen Keski-Suomeen puuhattiin vielä alkuvuodesta uutta Suomenselän kuntaa, joka olisi syntynyt Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven monikuntaliitoksena.

Hanke kariutui Kannonkosken vastustukseen.

Myöhemmin keväällä selvitettiin vielä Karstulan ja Kyyjärven kuntaliitosta, joka kaatui yksimielisesti Kyyjärven valtuustossa.

”Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on tässä vaiheessa antanut meille jatkoaikaa. Olemme tavallaan tarkkailuluokalla. Kyyjärvi täyttää edelleen kriisikunnan kriteerit, mutta meitä ei pakkoliitetty valtiovarainministeriön käskyllä mihinkään. Siitä olemme toki kiitollisia”, Pelkonen sanoo.

Vaikka viime vuodet ovat olleet Kyyjärvelle leikkauksien täyteisiä, näyttää kuntatalouden tilanne jo paremmalta.

Valoa tulevaisuuteen tuovat myös kunnan alueelle rakenteilla olevat kookkaat tuulivoimapuistot. Kyyjärvi sijaitsee Suomenselän harjanteella, jossa tuuliominaisuudet ovat erinomaiset.

”Peuralinnaan on rakenteilla seitsemän ja Hallakankaalle kahdeksan myllyn tuulivoimapuisto. Hankkeet yhdessä tuovat valmistuttuaan kunnalle 580 000 euron kiinteistöverotuotot vuodessa”, Pelkonen kertoo.

Kyyjärven kunnan kiinteistöverotuotot ovat tällä hetkellä noin 400 000 euroa vuositasolla.

”Kaikkineen tänne on suunnittelussa yhteensä 85 myllyä, kun nykyiset 15 lasketaan mukaan. Jos puoletkaan suunnitelluista tuulivoimaloista toteutuisivat, olisimme tietenkin todella tyytyväisiä. Se kääntäisi kuntatalouden suuren kuvan”, kunnanjohtaja laskee.

Kauppalehden tekemien laskelmien mukaan Kyyjärvi suorastaan kylpisi rahassa, jos kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet menisivät maaliin.

”Optimistisimpien laskelmien mukaanhan Kyyjärvestä tulisi Suomenselän Kauniainen”, Pelkonen sanoo ja naurahtaa.

”Ihan en uskalla veikata, että kaikki suunnitellut hankkeet toteutuisivat. Selvää kuitenkin on, että tuulivoima on nyt Kyyjärvelle elintärkeä asia.”