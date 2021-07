"Kotimaisuus on nyt hyvässä vedossa" – kotimaiselle koiranruoalle Musti ja muita uusia valmistajia, mutta myynnissä jyllää vielä tuonti

Jaana Kankaanpää

Beagle Muru ottaa tuntumaa kotimaiseen koiranruokaan. Kuvassa Dagsmarkin maakuntamakuja, Rovion Werratonta, Lemmikin Oscareita ja Sertiä.

Korona-ajan lemmikkieläinbuumi näkyy myös koirien ruokakupeilla: nappuloita, makkaraa, herkkutikkuja ja kaluttavaa ostetaan yhä enemmän.

Kuivamuonamarkkina on ollut pitkälti kansainvälisten jättien hallussa, mutta markkinoille on tullut hiljattain myös useita kotimaisia valmistajia. Raakaruokien ja pakasteiden kuten järsittävien rustojen ja ydinluiden kotimaisuusaste on ollut aina korkea, mutta esimerkiksi puruluiden omaa valmistusta ei ole.

Kotimaisia nappuloita valmistavat ainakin karkkilalainen Serti, loimaalainen Dagsmark ja Rovio Pet Foods sekä pienemmät Tessu ja Rahulan Rehu.

Lisää tulee: tsekkiläinen Vafo Group osti tamperelaisen Prima Pet Premiumin ja uudistaa Ikaalisiin ensi vuonna Suomen suurimman kuivaruokatehtaan. Se nousee yrityksen omistaman Kennelpakasteen tontille.

Myös kuopiolainen Lemmikki Oy tuo syksyllä kauppoihin Oscar-nappulansa, ja Musti Groupin osaomistama Premium Pet Food aloitti keväällä kuivamuonan valmistuksen Liedossa.

"Kuivamuonassa on nyt paljon kohinaa ja kotimaisuus on hyvässä vedossa", Premium Pet Foodin pääomistaja ja toimitusjohtaja Mikko Isomäki sanoo.

Märkäruokia tekevät muun muassa Atria nimellä Best-in ja Snellman brändillä Mush.

Ruokaviraston mukaan koiran- ja kissanruokia valmistettiin viime vuonna 15 miljoonaa kiloa eli 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Valtaosa tästä on raakaruokaa, mutta kasvussa näkyy myös kotimaisen kuivaruuan tuotannon alkaminen. Kotimaisen valmistuksen kokonaisarvo on noin 400 miljoonan euroa.

Kaupan hyllyllä muutos näkyy kuitenkin hitaasti. Markkinoita hallitsevat yhdysvaltalaiset Mars ja Hill´s sekä sveitsiläinen Nestlé.

"Jos ruokapuolella suhde kotimaisen ja ulkomaisen välillä onkin 90–10, eläinten kuivaruoissa se on vielä toisinpäin. Kasvu on hidasta, koska markkina on aika raaka ja kilpailu kovaa tuontia vastaan", Serti Oy:n toimitusjohtaja Mika Brofeldt sanoo.

Hän harmittelee, että moni kotimaisella nimellä toimiva mielletään kotimaiseksi, vaikka ei sitä ole, esimerkkeinä Rokka sekä Jahti ja Vahti.

"Ruuassa syömme kotimaista, mutta lemmikeille myytävä kotimainen liha on aivan yhtä laadukasta eli siinä ei ole lääkejäämiä ja antibiootteja. On ilmastollisestikin älytöntä, että lihan raaka-ainetta viedään meiltä maailmalle ja Keski- ja Itä-Euroopasta tuodaan tänne lemmikkien kuivanappuloita."

Brofeldtin Serti ei liity vanhaan Serti-koiranruokamerkkiin. Hän perusti Sertin kollegansa Mikko Koivun kanssa vuonna 2019, jolloin myös tuotteiden valmistus alkoi.

"Markkina muuttui kerta laakista. Kun aloitimme projektimme vuonna 2015, kotimaisia valmistajia ei ollut yhtään. Raaka-aineinamme on kotimaista lihaa ja viljaa, Atrian ja HK:n ihmisille kelpaamattomia osia."

Yritys teki koronan kirvoittamassa lemmikkibuumissa vuonna 2020 liikevaihtoa 150 000 euroa, tänä vuonna reippaasti enemmän.

Sertin kuivamuonat sekoittaa ja puristaa nappuloiksi kotimainen kumppani. Serti tekee itse seokset, lisää ravintoaineet ja pakkaa. Tehdas toimii Biofarm Oy:n yhteydessä, ja miehet ovat myös sen leivissä.

Onko kotimaisen tuotannon kasvu jo toimiville valmistajille uhka vai mahdollisuus?

"Ainahan se koventaa kilpailua, mutta isossa mittakaavassa se on mahdollisuus, kun kotimaisuus nousee paremmin esiin ja alkuperätietoisuus kasvaa. Kotimaiselta kuulostava ei ole aina kotimaista", sanoo kuopiolaisen Lemmikki Oy:n toimitusjohtaja Janne Räsänen.

"Muutos kotimaiseen on hidas, koska isoilla valmistajilla on tunnetut brändit ja todella isot markkinointibudjetin. Uskon kuitenkin merkittävään parannukseen viiden vuoden aikana."

Realistinen kasvu on nykyisen markkinaosuuden tuplaantuminen yli 20 prosenttiin.

Vuodesta 1986 toiminut Lemmikki Oy valmistaa kaikkea raakapakasteista herkkuihin ja kuivaruokaan. Kahdeksan miljoonan euron liikevaihto kasvoi vahvasti viime vuonna.

"Herkuissa kasvua on yli 20 prosenttia, mikä kertoo siitä, että lemmikkejä on aiempaa enemmän, ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona ja lemmikeille annetaan enemmän ja laadukkaampaa ruokaa. Meidän filosofiaamme ovat korkea lihapitoisuus ja ainoana valmistajana hellä lämpökuivaus."

Liha tulee tännekin suurilta lihataloilta ruoantuotannon sivuvirtoina. Tehdas on saanut ensimmäisenä eläinruokavalmistajana Suomessa myös FSSC 22000 -laatusertifikaatin.

Koiranruokaan lisätään kasviksia ja kissoille karpalojauhetta virtsateiden hoitamiseksi.

Lemmikkibuumi näkyy myös Helsingin pörssissä. Mustin ja Mirrin omistava Musti Group listautui helmikuussa 2020, ja kurssi on noussut yli 280 prosenttia. Myymäläverkko kasvaa aiottua nopeammin, ja emoyhtiö osti itselleen kaikki yrittäjävetoiset franchising-myymälät.