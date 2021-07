Laivalähdöt satamista palautuivat, mutta kuumimmalla sesongillakin matkustaja-aluksilla on yhä hyvin väljää

Kari Salonen

Laivat ovat palanneet liikenteeseen, osa pitkänkin laiturissa seisottamisen ja henkilöstön lomautusten jälkeen.

Itämeren matkustajavarustamot ovat lisänneet heinäkuussa lähtöjään Helsingistä ja Turusta Tallinnaan ja Tukholmaan. Erikoisristeilyt Visbyhyn, Maarianhaminaan, Hankoon ja Kotkaan ovat lisänneet tarjontaa laivamatkustajille. Vastaavasti ruotsalaisille on omat risteilynsä.

Kun laivalta ei poistuta maihin tai risteillään kotimaan vesillä ja satamissa, reissut ovat matkustajille karanteenivapaita.

Milloin taas pääsee normaalisti laivamatkalle? Palaavatko matkustajamäärät aiempaan syksyn aikana?

"Toivotaan, että syksyllä tilanne olisi normaalimpi. Siihen vaikuttaa moni asia, joka ei ole meidän päätettävissämme", vastaa viestintäasiantuntija Armi Kailio Tallink Siljalta.

Tallink Siljalla on nyt kuusi päivittäistä lähtöä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Myös Silja Europa tekee 22 tunnin risteilyjä Tallinnaan. Lisäksi Silja Serenadella pääsee kesällä Maarianhaminaan. Päivä Tukholmassa -risteilyt alkavat elokuun alusta joka toinen päivä. Turusta Tukholmaan liikennöi Baltic Princess.

Normaalisti heinäkuussa laivat ovat loppuunmyytyjä. Nyt tilanne on yhä toinen.

"Kesä on ollut vielä huonompi kuin viime kesä, jolloin kesäkuun toisesta viikosta pääsi jo matkustamaan. Nyt matkustajia on 30–40 prosenttia normaalitasosta. Myynti on piristynyt sitä mukaa, kun rokotukset ovat edistyneet", kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keränen.

Suomalaisvarustamo Eckerö Line liikennöi M/S Finlandia -aluksella Helsingistä Tallinnaan. Konserniin kuulu myös rahtia kuljettava Finbo Cargo sekä Ahvenanmaalta Tukholman liikennöivä M/S Eckerö.

"Heinäkuun alusta avasimme kaikki myymälämme ja ravintolat laivalla. Meripuolen koko henkilöstö on töissä. Elokuun jälkeen arvioidaan, tarvitaanko vielä lomautuksia", Keränen kertoo.

M/S Finlandialle voitaisiin ottaa 2 400 matkustajaa. Keräsen mukaan matkustajia on ollut enimmillään noin 900.

"Aluksella on väljää."

Se helpottaa myös turvavälien pitämisessä. Tiedossa olevia tartuntaketjuja ei Keräsen mukaan ole laivalta lähtenyt. Maskisuositus on yhä voimassa.

"Tilanne normalisoituu, kun roketekattavuus on riittävä ja tauti ei leviä kuten nyt. Loppusyksystä, ehkä – eikä silloinkaan varmasti ole ihan normaalitilanne."

"Saa nähdä, milloin ryhmämatkustaminen elpyy. Uusi Viking Glory kiinnostaa kovasti", kertoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Viking Glory valmistuu Kiinan Xiamenin telakalla syksyn aikana. 2 800 matkustajalle mitoitettu alus tulee reitille Turku– Långnes– Tukholma vuodenvaihteen jälkeen. Varausjärjestelmä laivalle avataan alkusyksynä, tarkkaa päivä liikennöinnin aloittamisesta ei vielä ole.

Myös Tallink Siljalle on valmistumassa Rauma Marine Constructions -telakalla uusi laiva, MyStar. Alus aloittaa Helsinki–Tallinna -reitillä tammikuussa.

"Heinäkuun alusta elokuun puoliväliin on meidän tärkein matkustussesonkimme. Nyt odotamme lähelle 400 000 asiakasta tämän vuoden heinäkuussa, kun normaalisti heinäkuussa on matkustanut noin miljoona henkilöä. Viime vuonna matkustajia oli vastaavasti 250 000."

"Näillä näkymin ennuste myös toteutuu, riippuen siitä, miten rokotukset kehittyvät", arvioi Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Viking Linelta pitkittynyt koronapandemia vei matkustajat ja varustamon osingonmaksukyvyn vuosiksi. Laiturissa seissyt M/S Mariella-laiva myytiin toukokuussa, ja laivayhtiö on karsinut kuluja raskaasti vielä vuoden ensimmäisen neljänneksenkin aikana.

Rahti on kulkenut punaisilla laivoilla – ja valtio on korona-ajan tuellaan auttanut varustamoja ylläpitämään Suomen huoltovarmuutta – tavaroiden vientiä ja tuontia meritse. Rahti kanavoitiin Turkuun, kun Viking Line keskeytti reittiliikenteen Helsingistä Tukholmaan.

Konsernin liikevaihto supistui tammi-maaliskuussa 67,2 prosentilla ja oli 24,6 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli tappiolla 8,9 miljoonaa euroa. Kato matkustajaliiketoiminnassa rajoituksineen näkyi edelleen myös alkuvuonna.