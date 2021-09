Talous

Lukijalta: Turveyrittäjiä luvattiin auttaa, mutta mitään ei ole tapahtunut – Suomen omia luonnonvaroja ei saisi käyttää, mutta turhaa krääsää kuskataan Kiinasta yhä enemmän Talous Turveyrittäjä ei ymmärrä, mitä järkeä tehdyissä turvepäätöksissä on. Ilmastonkin kannalta on järjetöntä, etteivät kotimainen tuotanto ja luonnonvarat kelpaa, mutta ulkomailta tuodaan haketta korvaaman turvetta.

Pekka Fali

"Kasvisruokaa halutaan lisää ja ainoa keino ympärivuotisesti saada kasviksia, on kasvattaa ne kasvihuoneissa. Siihen ainoa raaka-aine, jota on riittävästi ja puhdasta on kasvuturve."

Turveyrittäjät ja työntekijät ovat tyrmistyneitä ja järkyttyneitä, miten toimeentulomahdollisuutemme on pyyhkäisty pois. Alan ihmiset ovat epätietoisia ja peloissaan tulevaisuudestaan. Turpeen alasajo tapahtui hallitsemattomasti, yrittäjiä ei kuunneltu ollenkaan. Ylhäältä on saneltu, sovittu ja arvottu asioita niin, että Suomen päästöluvut näyttäisivät pienenevän ja tilastot paremmilta. On niin vaikeaa ymmärtää, missä tässä järki on!? Päästöt vain kasvavat ulkomaisella hakkeella turvetta korvattaessa. Kasvisruokaa halutaan lisää ja ainoa keino ympärivuotisesti saada kasviksia, on kasvattaa ne kasvihuoneissa. Siihen ainoa raaka-aine, jota on riittävästi ja puhdasta on kasvuturve. Uusia jättimarketteja nousee kaupunkien laidoille ja turhaa krääsää kuskataan Kiinasta enenevissä määrin. Kulutusta ei aiotakaan hillitä. Suomen oma tuotanto ajetaan alas tai myydään ulkomaille. Omia luonnonvaroja ei saisi käyttää, vaan ostetaan tavarat ja kohta ruokakin ulkomailta. Ilmastohysterian takia on koko maan työpaikat uhattuina. Konkursseja on jo tullut ja lisää tulossa. Suurella velkarahalla ja vaivalla rakennetut tuotantoalueet jäävät mätänemään kesken hyödyntämisen. Samoin sopimuksia varten nostetut turveaumat jäävät maatumaan soiden laidoille. Kuitenkin tänäkin kesänä voimalaitokset ja kaupungit ovat nostattaneet uutta turvetta omilta soiltaan, yksityisiltä on sanottu sopimukset korvauksitta irti. Ei tunnu oikeudenmukaiselta? Valtion tulisi pikaisesti ostaa yksityisten turveaumat ja toimittaa korkean sähkön­hinnan aikaan voimalaitoksille. Kukaan ei ole pystynyt tällaiseen tilanteeseen varautumaan, eikä syy ole todellakaan meidän. Turveyrittäjiä luvattiin auttaa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Turveyrittäjät tarvitsevat parempaa ja oikeudenmukaista kohtelua poliitikoilta ja päättäjiltä. Vastuullisilta ministereiltä odotetaan vastauksia. Kasvuturvetuottaja vielä toistaiseksi Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä Lue kaikki MT:n mielipidekirjoitukset Aiheet ilmastopolitiikka kasvuturve kulutus luonnonvarat oikeudenmukaisuus polttoturve turveaumat turveyrittäjät ulkomainen hake