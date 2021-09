Kalabisneksessä kuhisee: kirjolohen kasvattaja Fifax suunnittelee pörssiin listautumista, Finnforel puolestaan palkkasi uuden toimitusjohtajan

Sanne Katainen

Fifaxin kiertovesitekniikalla (RAS) toimiva kuivan maan kalanviljelylaitoksella tuotetaan kotimaista kirjolohta. Arkistokuvassa Robin Rosenqvist (oik.), Jonas Idman ja Jonne Nylund.

Eckeröläinen kalankasvattajayritys Fifax Oy ilmoitti tiistaina suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Fifaxin listautumisannin tavoitteena on kerätä yhtiölle noin 15 miljoonan euron bruttovarat ennen listautumisen palkkioita ja kuluja.

Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä "ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää" hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa.

Vuonna 2012 perustetun ahvenanmaalaisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.

Pitkällä aikavälillä, vuoden 2030 loppuun mennessä, yhtiö tavoittelee toiminnan laajentamisella yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa.

Ankkurisijoittajat yhtiön listautumisannissa ovat sitoutuneet merkitsemään kuuden miljoonan euron edestä osakkeita. Yhtiön ankkurisijoittajina ovat tiedotteen mukaan Aurator Varainhoito Oy, FV Group AB, Holdix Oy Ab, Oy Etrisk Ab, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto, Turret Oy Ab ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Kalankasvatusta laajentava Finnforel Oy palkkasi uudeksi toimitusjohtajakseen KTM Max Alfthanin. Hän aloittaa tehtävässä 1. marraskuuta 2021.

Finnforel tunnetaan niin ikään maan päällisestä kalankasvatuksesta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii neljä vuotta sitten yhtiön osakkaaksi kutsuttu Pekka Viljakainen. Finnforel tekee kauppoihin Saimaan Tuore -kirjolohituotteita. Kala kasvaa Varkaudessa Stora Enson tehdasalueella, maan päällä ja Saimaan kiertovedellä. Finnforellin kasvatuslaitos tuottaa vuodessa 1,1 miljoonaa kiloa kirjolohta.

"Finnforelin tuotantomalli mahdollistaa korkealaatuisen kalan kasvatuksen kannattavasti ja ympäristöystävällisesti. Siirrymme yhtiömme seuraavaan kasvuvaiheeseen välittömästi, ja Maxin pitkä kansainvälinen kokemus liiketoimintojen skaalaamisessa on meille äärimmäisen tärkeää”, kommentoi Viljakainen.

Alfthan, 60, on toiminut useissa kansainvälisissä johtotehtävissä Sinebrychoffilla, Amer Sportsissa ja Fiskarsilla. Viimeisimpänä hän työskenteli hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneen markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä johtokunnan jäsenenä.

Pörssilistautumisia on ollut koko joukko varsinkin pandemian hellittämisen jälkeen. Tavallista on, että listautumaton yritys hakee ensin vähemmän säädellylle First North -listalle, jolla ei edellytetä niin raskasta ja yritykselle kallista raportointia ja kriteerejä – toimii vähän kuin "porstuana" varsinaiselle pörssilistalle.

Miksi yhtiö sitten hakee listautumista pörssiin? Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri listaa alla viisi pääsyytä:

1. Kasvun rahoittaminen eli yritys saa pörssin kautta sijoittajilta (=uusilta osakkeenomistajilta) haettua nopeasti ja edullisesti kasvuunsa rahoitusta sekä listautumishetkellä että milloin vaan myöhemmin osakeannilla

2. Vanhoille omistajille mahdollisuus halutessaan osittain irtautua eli myydä omistuksiaan – osake tulee jatkuvan vaihdannan kohteeksi.

3. Läpinäkyvä arvonmääritys, yrityksen osaketta voi käyttää helpommin muun muassa yrityskaupassa maksuvälineenä.

4. Työntekijöiden houkuttelu ja palkitseminen.

5. Asiakkaiden silmissä luotettava status pörssiyhtiönä. Esimerkiksi ulkomaiset asiakkaat voivat arvostaa, koska tähän liittyy tietyt laatuvaatimukset ja tiedonantovelvollisuus.

First North Finland on erityisesti pienille yhtiöille sopiva monenkeskinen markkinapaikka. First Northia ylläpitää Nasdaq Helsinki (Pörssi).

First Northin listalleottovaatimukset ovat kevyemmät kuin varsinaiselle pörssilistalle haettaessa.

(Lähde: Pörssisäätiö, Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle, 2014)