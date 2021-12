Oda rynnii ruuan verkkokauppaan ja haastaa kuljetusmaksut – Näin K- ja S-ryhmä vastaavat haasteeseen: "Tervetuloa, kisa kirittää ja pitää kaikki virkeinä"

Oda

Verkkokauppa Oda on luvannut 5 000 perustuotteen valikoiman.

MT on kertonut, että ruokakaupan uusi toimija, norjalainen verkkokauppa Oda avaa kauppansa ensi vuoden alussa. Se tähtää isoihin perheostoksiin, tarjoaa alkuun ilmaisia kotiinkuljetuksia ja aikoo pitää kuljetusmaksut edullisina jatkossakin.

”Suomalaiset ovat ikävä kyllä maksaneet kuljetuksesta aivan liikaa eli kympin”, Odan toimitusjohtaja Tobias Niemi sanoi MT:lle lokakuussa.

Hän korostaa Odan nopeutta, aikataulujen täsmällisyyttä ja edullista kuljetusmaksua, joka voi olla ajankohdasta riippuen jopa nolla euroa. Oda aloittaa toimintansa ensin vain pääkaupunkiseudulta.

Tieto tulokkaan toimintatavoista kirittää kotimaisiakin toimijoita, sillä koronan tuoma yhtäkkinen verkkokaupan kysyntä yllätti ne.

Vaikuttaakin siltä, että Oda tekee verkkokaupalle sen, mitä Lidl croissanteille ja paistopisteille 20 vuotta sitten: romahduttaa hinnat ja mullistaa markkinat.

"Meidän etunamme oli kauppiasmalli, ketteryys ja toimiva alusta. Viikkomyynneissä nähtiin 1 000 – siis tuhannen –, prosentin kasvua", Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli sanoo.

Vuodesta 2017 tähän vuoteen K-ryhmän verkkokauppa on 21-kertaistunut. Myös siellä valmistellaan edullisia kuljetusaikoja.

"Kasvava asia on noutomahdollisuus, jolloin tilausta ei tarvitse odottaa kotona."

K-ryhmän osuus ruuan verkkokaupasta on Suomessa yli 50 prosenttia.

"Kaikkiaan verkkokaupan osuus ruuan myynnistä on Suomessa kansainvälisesti pieni, noin 2,5 prosenttia. Olemme kehitysvaiheessa ja kiristyvässä tilanteessa. Kilpailu on hyvä asia, sillä se kirittää, kehittää markkinaa ja on asiakkaan etu."

K-ryhmä pitää valttinaan koko maan kattavaa kauppaverkostoa ja panostaa automaattiavusteiseen keräilyyn. Ensimmäinen järjestelmä tulee ruokakaupan yhteyteen pääkaupunkiseudulle.

Myös SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine toivottaa Odan tervetulleeksi Suomeen.

"Markkinalle on tulossa kilpailija isoin resurssein, ja olemme valmiina kohtaamaan kovan haastajan. Kyllä se on myös kova kilpailija", Laine sanoo.

Oda on kerännyt teknologiasijoittajilta satoja miljoonia euroja ja arvioinut, ettei ole useaan vuoteen kannattava Suomessa.

Myös Laine kertoo ryhmänsä kehittävän ruuan verkkokaupan palveluita koko maassa. S-kaupat.fi-verkostoon kuuluu nyt noin 200 S-ryhmän myymälää.

"Selkeä päämäärämme on ruuan verkkokaupan markkinajohtajuus ja olla etulinjassa kehittämässä uusia digipalveluita asiakasomistajillemme. Oda uutena kirittäjänä on tervetullut. Kova kisa pitää kaikki virkeinä."

Sekä S- että K-ryhmä korostavat laajaa valikoimaansa, sillä niiden verkkokauppa kattaa Prismojen ja Citymarketien 50 000–60 000 tuotteen valikoimat. Oda on luvannut 5 000 perustuotteen valikoiman. Lidlillä ei ole verkkokauppaa eikä kuljetuspalvelua.

S-ryhmällä on kännykkäsovellus S-mobiilissa eri kaupparyhmien hintavertailu. Laine ei kuitenkaan vielä kommentoi, aikooko se ottaa Odan hinnat mukaan vertailuun. Lidl ei ole mukana, koska sen ajantasaisia hintoja ei ole saatavilla julkisesti verkosta.

