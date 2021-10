Norjalainen kauppatulokas Oda lupaa toimia reilusti – ”Meillä ei ole tarvetta kilpailuttaa esimerkiksi yksittäisiä lihatuotteita tavarantoimittajien kesken"

Sanne Katainen

Norjalaisen ruuan verkkokauppa Odan valikoiman perusta ovat brändituotteet, joita toimittavat HKScan, Atria, Snellman, Valio, Arla, Juustoportti, Fazer ja Vaasan. Mukana on myös pientuottajia, kertovat valikoimapäällikkö Anne Terimo ja toimitusjohtaja Tobias Nisemi.

Norjalainen verkko­kauppa ei aio kilpailuttaa yksittäisiä lihatuotteita tavarantoimittajien kesken.

”Meillä ei ole mitään tarvetta kilpailuttaa esimerkiksi yksittäisiä lihatuotteita tavarantoimittajien kesken, koska emme tee ainakaan alussa omia private label -tuotteita. Panostamme brändituotteisiin ja maksamme niistä reilun hinnan. Tulemme olemaan todella kilpailukykyinen ja varteenotettava peluri tässä markkinassa.”

Sanat ovat Anne Terimon, joka on Suomen markkinoille pian tulevan ruuan verkkokaupan, norjalaisen Odan kaupallinen johtaja.

Seisomme aivan lentokentän kupeessa Vantaan Viinikkalassa, jonne Oda rakentaa 1,2 hehtaarin kokoista keräilykeskustaan. Pitkien lastauslaiturien päälle tulee toimisto.

”Pääsemme seuraamaan ikkunoista, kuinka kauppa käy.”

Oda on vain verkkokauppa, joten asiakkaan verkkotilaukset kuljetetaan kotiin. Yrityksellä on omat kuljettajat, jotka koulutetaan Norjassa. Kymmenissä pakettiautoissa on myös pakasteosio.

Ensimmäiset tuotteet tulevat varastoon ja myyntiin loppuvuodesta. Tarjolla on aluksi viitisentuhatta tuotetta, mikä vastaa pienehköä ruokakauppaa.

”Verkkokaupan valikoima näyttää ruudulla erilaiselta kuin tavallisessa kaupassa. Tarjolle ei tule 30 oliiviöljyä ja ketsuppia, vaan 5–10 erihintaista vaihtoehtoa. Ihminen ei tee meillä viikko-ostoksiaan yhden supertarjouksen perusteella, vaan palvelun takia”, Terimo sanoo.

Valikoiman perusta ovat brändituotteet, joita toimittavat isot kotimaiset HKScan, Atria, Snellman, Valio, Arla, Juustoportti, Fazer ja Vaasan.

”Haluamme olla alan paras kumppani tavarantoimittajille. Muokkaamme valikoimaa kuluttajien toiveiden mukaan, joten sopimuksetkin ovat joustavia, muutamien kuukausien pituisia”, Terimo sanoo.

Hedelmiin ja vihanneksiin panostetaan, koska niiden ostamista verkkokaupasta arastellaan eniten ja koska pääkohderyhmä ovat lapsiperheet ja heidän viikko-ostoksensa.

Terimon mukaan valikoiman kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia, lihassa ja maitotuotteissa lähellä sata. Tuontituotteista hän mainitsee erikoisjuustoja ja kasviproteiinit.

Pientuottajia on mukana myös, sillä Terimon mukaan MT:n aiempi juttu Odasta on tuottanut tulosta.

”Yhteydenottoja on tullut satoja. On ollut hienoa huomata, kuinka paljon Suomessa on eri alojen pientuottajia. Kartoitamme nyt kenttää ja mietimme logistiikkaa”, Terimo sanoo.

”Tarjoamme pientuottajille kanavaa päästä helposti pääkaupunkiseudun valikoimiin. Täältä tuotetta pääsee testaamaan ja myymään yhdellä toimituksella lähes puolelle Suomen talouksista.”

Toimitusalueena on etelän suurten kaupunkien 2,5 miljoonaa taloutta, mutta jo keväällä silmissä siintää myös muu Suomi.

Periaatteessa hyllylle pääsee vaikka 50 kappaleen erällä, jos säilyvyys, tuotekuvat ja muut asiat ovat kohdillaan.

”Meillä ei ole tarvetta pitää tuhansien kilojen varastoa ja varmistaa, että sitä riittää satoihin myymälöihin. Voimme ottaa myyntiin pienenkin tuotteen, luoda sille keräilypisteen ja katsoa, alkaako kauppa käydä.”

Verkkoon tulee tuotteen kuva ja tiedot, ja kun se loppuu, se loppuu.

Oda säästää kivijalkakaupan kuluista, esimerkiksi keräilyä on automatisoitu.

”Yksittäistä tuotetta isompi merkitys on ostoskorin arvolla. Kuljetuskustannus on meillä edullinen ja riippuu vuorokauden ajasta ja päivästä, ja täysin ilmaisia kuljetuksiakin tulee olemaan”, Terimo sanoo

”Suomalaiset ovat ikävä kyllä maksaneet kuljetuksesta aivan liikaa eli kympin”, toimitusjohtaja Tobias Niemi sanoo. Hän korostaa nopeutta, hintaa ja kapeita toimitusikkunoita.

”Tilaus pitää saada viimeistään seuraavana päivänä eikä kotona tarvitse istua odottamassa koko iltapäivää. Palvelu mukautuu ihmisten arkeen eikä päinvastoin.”

Niemi ei paljasta markkinaosuustavoitetta tai keneltä sitä kärkytään.

”Markkinassa on norjalaisen verkkokaupan kokoinen aukko, ja haluamme olla neljäs varteenotettava peluri. Haluamme tehdä saman kuin Netflix: olihan DVD ihan hyvä konsepti, mutta joku keksi vielä paremman.”

Niemen tausta on musiikkipalvelu Spotifyssä ja Ruotsin digitaalisissa terveyspalveluissa. Terimo taas toimi aiemmin HKScanin markkinointi- ja tuotekehitysjohtajana.

”Suomalaisen ruuan putki pellolta pöytään on aika tuttu, ja olen keskustellut paljon vastuullisuusasioista lihantuottajien kanssa”, Terimo sanoo.

Oda tulee Suomeen, koska verkkokaupan osuus ruuan myynnistä on meillä Norjan tapaan vain pari prosenttia. Ruotsissa se on 5–6 ja Tanskassa 6–7 prosenttia.

Kasvu on mahdollista, koska suomalaiset osaavat hoitaa verkossa pankkiasiansakin ja ostaa matkoja ja vaatteita.

Ruokamarkkinan koko on Suomessa 14 miljardia ja koko päivittäistavaramarkkinan 20 miljardia euroa. Ruuan lisäksi myyntiin tulee käyttötavaroita, kuten vaippoja, vessapaperia ja pesuaineita.

Oda on napannut Norjassa vuodesta 2013 lähtien ruoan verkkokaupasta 70 prosenttia ja koko ruokamarkkinasta pari prosenttia.