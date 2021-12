Kruunupyyläisen perheyrityksen jääsahat viedään käsistä – korona ja avantouinnin suosio räjäyttivät kysynnän

Jääsahoja on vaikea uskoa myynnin best seller -tuotteiksi, mutta nyt kotimaisen metalliyrityksen tuotanto ei pysy enää tilausten perässä. Laxströmillä on tehty pitkää päivää jo kokonainen vuosi.

Laxström Oy

Laxtrömin valmistama jääsaha oli käytössä myös taannoisella tutkimusmatkalla Etelämantereella.

"Talvi tuli maahan kuukauden etuajassa ja koko maahan kertalaakista. Ja on koronallakin ollut vaikutusta menekkiin. Avantouinti on suosittua, ja monet ovat ostaneet jääsahan mökille avannon sahaamiseksi."

Näin arvioi Jani Laxström tekijöitä, joiden vuoksi kruunupyyläisen perheyrityksen jääsahat on myyty loppuun koko maasta.

Laxström Oy:n tuotannosta ja myynnistä vastaava Jani Laxström on itsekin hämmästynyt jääsahojen kovasta kysynnästä:

"Ei aiempina vuosina ole ollut tällaista. Viime talvesta se alkoi heti vuoden ensimmäisestä päivästä, teimme myyntiennätyksen", Jani Laxström kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Jääsahakoneet käyvät Kruunupyyssä kuumana, kun perheyritys pyrkii valmistamaan jääsahoja ja -tuuria vastatakseen tilausten tulvaan.

Kotimaan kalastus- ja rautakaupan ketjut ovat viime viikot myyneet ei-oota, kun Laxströmin käyttämän pietarsaarelaisen Kivikangas-tukkurin varastot ovat tyhjentyneet.

"Asiakas Loviisasta kertoi soittaneensa maan kaikki Motonetit lävitse, ja viimeinenkin jääsaha oli juuri myyty. Ensi viikon alussa meiltä lähtee muutama sata jääsahaa Motonetin päävarastolle edelleen toimitettaviksi", Laxström kertoo.

Jääsaha on kokoontaitettava, isohampainen saha, jolla työasentoon avattuna on mittaa noin kaksi metriä. Terä on sinkittyä jousiterästä. Hintaa sahalla vähittäiskaupassa on 70–80 euroa.

Laxströmin perheyhtö on perustettu 1940–1950-luvulla:

"Vaari perusti yrityksen, ja pari vuotta sitten ostimme jääkairoja valmistavan UR-kairat Heinolasta. Heinolassa henkilöstöä on viisi ja Kruunupyyssä kolme ja puoli. Omistus on isälläni ja kolmella sedällä", Jani Laxström kertoo yhtiön historiasta.

Yhtiön erikoisosaamisena ovat erilaiset metallityöt ja sinkitys. Viime tilivuotena liikevaihtoa kertyi kaupparekisteritietojen mukaan 563 000 euroa. Laxströmin arvion mukaan kuluvana vuotena liikevaihto kasvaa lähemmäs miljoonaan euroon.

Aiempina vuosina jääsahojen menekki laskettiin sadoissa, tänä vuonna tuhansissa. Noin puolet menee vientiin: Venäjälle, Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. Yksittäisiä sahoja Laxström kertoo toimittaneensa Saksaan, Puolaan ja Valko-Venäjälle.

"Avantouinti on maailmanlaajuinen ilmiö", Laxström tulkitsee tilauksista.

Kotimaisen avainlipputuotteen kysyntää on vilkastuttanut sekin, että kiinalaiset kopiovalmisteet ovat juuttuneet logistiikkavaikeuksiin.

Laxströmilla ei ole patenttia ilmeisen toimivalle jääsahalle, ja mallisuojakin oli vain tuotteen alkuvuosina.

"Voisi luulla, että jäähän nyt uppoaa mikä vaan, mutta jääsahan toimivuudelle hampaiden harotus ja -kulma on hyvin tärkeää."

Jani Laxström ei kertomansa mukaan ole kuluvana talvena itse kerinnyt sahaamaan jäätä, koska omakin käyttämätön saha meni toimitukseen.

"Kivaa on, että kauppa käy", jääsahavalmistaja myhäilee.

