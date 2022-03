Olvi vetäytyy Valko-Venäjältä – "Henkilöstöllä on suuret pelkotilat"

Olvin tuloksesta neljännes syntyi viime vuonna Valko-Venäjän tytäryhtiöstä. Sillä on maassa 840 työntekijää.

Olvi, Kari Salonen

Olvin valkovenäläisen tytäryhtiön Lidskoe Pivon liikevaihto oli viime vuonna 98,4 miljoonaa euroa. Henkilöstö on ollut Ukrainan sodan vuoksi peloissaan, toimitusjohtaja Lasse Aho kertoo.

Panimoyhtiö Olvi vetäytyy viennistä Venäjälle ja Valko-Venäjälle sekä aloittaa "suunnitellun, hallitun vetäytymisen" Valko-Venäjän markkinoilta. Investoinnit Valko-Venäjälle keskeytetään välittömästi.

Olvi kertoi päätöksestä pörssitiedotteessa lauantai-iltana.

"Tilanne Ukrainassa on äärimmäisen vakava ja ajatuksemme ovat sodasta kärsivien ukrainalaisten puolella. Tuomitsemme jyrkästi hyökkäyksen Ukrainaan. Olemme sitoutuneet toimimaan Olvin arvojen mukaisesti, ja tämä on ainoa järkevä päätös pitkäjänteisen ja vastuullisen toiminnan varmistamiseksi", Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Hakkarainen perustelee tiedotteessa.

Olvi omistaa Valko-Venäjällä Lidskoe Pivo -panimoyhtiön, joka toimii myös Pepsin valmistajana ja jakelijana maassa. Yhtiö toi viime vuonna 21 prosenttia Olvin liikevaihdosta. 14,5 miljoonan euron liikevoitto oli lähes neljännes koko konsernin liikevoitosta. Olvin henkilöstöstä lähes 40 prosenttia työskenteli Valko-Venäjällä. Liiketoiminta kasvoi siellä viime vuonna myös reippaasti varsinkin Venäjän-viennin vetämänä.

"Olemme Valko-Venäjällä paikallinen toimija, käytämme paikallisia raaka-aineita ja pakkaustarvikkeita", toimitusjohtaja Lasse Aho kertoi MT:lle torstai-iltana.

Tuolloin päätöstä Valko-Venäjältä vetäytymisestä ei ollut vielä tehty, vaan näkymä oli, että yhtiö jatkaisi toistaiseksi toimintaansa.

Aho kuitenkin korosti, että epävarmuus on valtavaa. Toimintaedellytyksiä on arvioitu joka päivä uudelleen.

"Ei tiedetä miten tilanne kehittyy ja muuttuu. Ei tiedetä mitä tapahtuu pankkijärjestelmille ja mitä tapahtuu valuutoille. Hetki sitten kuulin, että pakotteiden piirissä on myös länsimaisia pankkeja", Aho kertoi torstaina.

Valkovenäläisille ajat ovat olleet kehnot ilmankin Ukrainan sotaa. Vuosi sitten mielenosoitukset itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastaan tukahdutettiin raa'asti. Sittemmin Valko-Venäjän asema Venäjän vasallivaltiona on syventynyt. Ukrainaan on laukaistu ohjuksia Valko-Venäjän puolelta, ja ukrainalaisten lähteiden mukaan Valko-Venäjän sotilaita on havaittu Ukrainan maaperällä.

Aho kertoo kuulleensa, että paikalliset pelkäävät joutuvansa sotaan vastoin tahtoaan.

"Kaikki ovat huolissaan ja järkyttyneitä tilanteesta. Meillä on siellä 840 työntekijää, olemme pienen paikkakunnan suurin työnantaja. Henkilöstöllä ei ole ainoastaan suuri huoli, vaan suuret pelkotilat siitä, mitä tapahtuu."

Olvin tiedotteen mukaan tytäryhtiön henkilöstön toimeentulo turvataan toistaiseksi.