"Sitten tuli herra Putin, joka sekoitti pakan kokonaan" – Turkisalaa uhkaa jo kahdeksas huono vuosi ellei myynti piristy

Turkiselinkeinon tilanne on nyt huonompi kuin kertaakaan 30 viime vuoden aikana, sanoo Vaasan Osuuspankin toimitusjohtaja Ulf Nylund.

Johannes Tervo

Turkistilat ovat keskittyneet pohjalaismaakuntiin. Tämä sinikettu kasvaa Kaustisella sijaitsevalla tilalla.

Ulf Nylund on johtanut Vaasan Osuuspankkia 23 vuotta. Yritysten rahoitusta hän on hoitanut yli kolme vuosikymmentä.

”Kertaakaan tänä aikana turkistalouden tilanne ei ole ollut lähellekään niin huono kuin se on nyt", toimitusjohtaja Nylund sanoo.

Hän tiivistää ahdingon syyn: ”Turkisnahkojen kauppa käy huonosti.”

Nylundin mukaan kannattavuuden on parannuttava nopeasti. Nyt ei näytä hyvältä. Kun kauppa ei ole käynyt, tuottajille on kertynyt myytävää varastoon, hän sanoo.

"Ostajat tietävät tilanteen, joten turkisten hintataso laskee entisestään."

Kenneth Ingman on turkisyrittäjä Uudestakaarlepyystä Pohjanmaalta. Hän on myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Fifurin hallituksen puheenjohtaja.

"Epävarmuuden aika jatkuu turkiselinkeinossa", Ingman sanoo.

”Kovasti odotimme myynnin pääsevän vauhtiin, kun koronan ote alkoi hellittää. Sitten tuli herra Putin, joka sekoitti pakan kokonaan. Nyt on alkamassa turkisalan kahdeksas perättäinen huono vuosi, jos myynti ei piristy.”

Elinkeinon huippuvuosi oli 2013.

”Siitä seurasi ylituotantoa. Kesti vuosia ennen kuin tarjonta ja kysyntä saatiin tasapainoon. Sitten iski korona, jonka vuoksi myynti pysähtyi kuin seinään. Ja nyt Venäjä sotii.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan horjuttaa Euroopan turvallisuutta. Samalla huojuu maailmantalous.

Suomalaisille turkisyrittäjille Venäjä on ollut tärkeä vientikohde.

”Viime vuonna se oli jopa merkittävämpi kuin Kiina, jonka markkinat ovat olleet jumissa koronasulkujen vuoksi. Nyt Venäjä on menetetty.”

Johannes Tervo

"Minulla ei ole kristallipalloa, mutta luulen että lopettavien tilojen määrä nousee kolmenumeroisiin lukuihin", sanoo Vaasan Osuuspankin toimitusjohtaja Ulf Nylund.

Fifurin jäsentiloja oli 632 vuonna 2020. Piakkoin ilmestyvässä vuoden 2021 vuosikertomuksessaan Fifur kertoo jäsenyritystensä määräksi 581 eli tilojen määrä väheni vuodessa 51:llä.

Kuinka moni turkistila lopettaa toimintansa tänä vuonna?

"Vaikea arvioida. Pelkään, että lopettamisia tulee, ellei myynti nouse", Ingman sanoo.

Ulf Nylund on samaa mieltä. Lasketaanko lopettajien määrä taas kymmenissä?

”Pahoin pelkään, että se ei riitä. Minulla ei ole kristallipalloa, mutta luulen että lopettavien tilojen määrä nousee kolmenumeroisiin lukuihin.”

Turkistilat ovat keskittyneet pohjalaismaakuntiin. Vaasan Osuuspankin toimialueella eli Pohjanmaan rannikolla sijaitsee esimerkiksi Suomen turkispääkaupungiksi tituleerattu Uusikaarlepyy.

Nylund kertoo, että suunnilleen joka neljäs suomalainen turkisyrittäjä on Vaasan Osuuspankin asiakas. "Pankillamme on erittäin hyvä tuntuma alaan.”

Paljonko Vaasan Osuuspankilla on euroja kiinni turkistilojen rahoituksessa?

”Ei se mikään huikea summa ole, joitakin kymmeniä miljoonia."

Pankin taseen loppusumma on yli 1,2 miljardia euroa.

Kari Salonen

"Epävarmuuden aika jatkuu turkiselinkeinossa", sanoo Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Fifurin hallituksen puheenjohtaja Kenneth Ingman.

Korona syvensi talousahdinkoa, johon turkisala oli ylituotannon vuoksi ajautunut jo ennen pandemiaa.

Koronarajoitusten vuoksi turkisten huutokauppayhtiö Saga Furs ei ole pystynyt järjestämään huutokauppojaan Vantaan Fur Centerissä. Keväästä 2020 lähtien turkiksilla on käyty kauppaa vain verkossa.

Teknisesti nettikauppa on sujunut. Myyntimäärät eivät kuitenkaan ole nousseet samoihin lukuihin kuin perinteisissä huutokaupoissa.

Korona on moukaroinut kaikkia maita. Iskut ovat olleet ankaria myös Kiinassa, joka on erittäin suuri turkisten ostaja ja jalostaja.

Turkisala on etsinyt ja löytänytkin korvaavia markkinoita Kiinan tilalle, Kenneth Ingman sanoo.

”Myyntimme ei ole nollassa. Etelä-Korea ostaa, samoin Turkki ja myös läntisen Euroopan maat. "

Ingman toivoo toki, että Kiina pääsisi irti koronasuluistaan. ”Silloin se pystyisi avaamaan markkinoitaan ja palaamaan ostajaksi.”

Suurin osa Suomesta Aasiaan myydyistä turkiksista on kuljetettu sinivalkoisin siivin.

”Rahtihinnat nousevat nyt, kun Finnair ei voi lentää Venäjän yli", Ingman sanoo.

Hän pohtii vientinäkymiä, joista löytyy myönteistäkin: Kiinan valuutan vahvistuminen on suomalaisille viejille hyvä asia.

"Samoin meitä auttaa, että euron arvo suhteessa dollariin on laskenut.”

Johannes Tervo

Nämä minkinnahat on kuvattu maaliskuun alussa Kaustisella Furfix Oy:ssä, joka on turkisten huutokauppayhtiön Saga Fursin tytäryhtiö. Furfix on minkkien nahkontakeskus.

Saga Fursin maaliskuun turkishuutokauppa alkoi sunnuntaina 6.3. ja päättyi perjantaina 11.3.

Minkinnahkojen myynti oli pettymys turkisten huutokauppayhtiölle: tarjotuista 2,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin vain viidennes, Saga Furs tiedotti viime keskiviikkona.

Ketunnahkojen myynti oli vuorossa torstaina ja perjantaina.

Kettutilalliset seuraavat maaliskuun huutokaupan erityisen tarkasti: paljonko myydään, mitä laatuja ja mihin hintaan? Tietojen perusteella päätetään tulevan kauden eläinmäärät, sillä kettujen parituskausi alkaa maaliskuun puolenvälin tienoilla.

Turkisalan lukuja