HK Scanin haasteiden hinta 31 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa

HK Scan joutuu odottamaan pitojen paranemista vielä vuoden viimeiseen neljännekseen. Lihakonsernin heinä-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli tappiolla 10,1 miljoonaa euroa ja tammi–syyskuu -45,3 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että konsernin kannattavuus heikkenivät.

Suurin yksittäinen negatiivinen tekijä oli edelleen Rauman 120 miljoonaa euroa maksaneen siipikarjayksikön käynnistys- ja tehtaan ylösajon ongelmat.

Kun pitkälle automatisoitu tehdas, sen teurastus-, leikkuu- ja pakkuulinjoja ei ole vieläkään saatu toimimaan optimaalisesti, kustannuksia, käsipareja ja tuotannon hävikkiä on syntynyt liikaa.

HK Scanin toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Mikko Forsell vakuuttivat, että Rauman tehdas on kehittynyt syksyn aikana parempaan.

"Toisella vuosipuoliskolla nostamme Rauman sille tasolle, jolla sitä pitää operoida", talousjohtaja Forsell kuvasi tilannetta yhtiön osavuosikatsauksen esittelyssä.

Rauman uuden tehtaan yläsajosta aiheutui kolmannelle vuosineljännekselle yhä kahdeksan miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Huhti–kesäkuussa Rauma painoi liiketulosta 13 miljoonaa euroa.

Tuotantojohtaja Sami Sivuranta sanoi, että tehtaan ylösajo jatkuu "koko kuluvan vuoden".

Yhtä kaikki, HK Scan odottaa Rauman-tehtaastaan "maailmanluokan tehdasta, joka pitkällä tähtäimellä on lihatalon vahvuus".

Siipikarjatuotteiden markkinoilla HK Scan on menettänyt markkinaosuutta kilpailijoille. Tuotantovaikeuksien vuoksi lihatalo on pystynyt kampanjoimaan tuotteillaan vasta syyskuun alusta lähtien.

Karinäsin brändillä HK Scan on vienyt Rauman yksikössä valmistettuja suomalaisia broilertuotteita Ruotsiin, jossa pääyhteistyökumppanina lihatalolla on vähittäiskauppaketju ICA.

Konsernin Ruotsin-liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla, liikevaihto laski heikentyneen kruunun vuoksi. Kun Ruotsissa vielä grillaaminen kiellettiin heinäkuun alusta metsäpalojen vuoksi, punaisen lihan kysyntä laski. Kuiva ja kuuma kesäkin voivat näin toimia grillisesonkina lihataloa vastaan.

Suomessa markkina kehittyi grillikaudella hyvin, ja esimerkiksi kilpailija Atria kertoi säiden olleen suotuisat.

Toimitusjohtaja Latvanen antoi reilusti tunnustusta kilpailijalle.

HK Scan jatkaa heinäkuussa täsmentämäänsä tehostamisohjelmaa, jolla se tavoittelee 40 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2020 ja siitä eteenpäin.

Konserni on lakkauttanut useita kannattamattomia tuotteita ja samalla tuonut markkinoille uusia.

"Fokus on lihassa", Latvanen viittasi yhtiön yhteen viidestä valitusta painopistealueesta.

Yhtiö aikoo pysyä kuluttajaa lähellä ja tehdä sitä, mikä myy ja kannattaa:

"Luigi (brändi) ja raakamakkarat eivät korvaa "Kämppärin" (Camping-lenkkimakkaran) volyymia, mutta Campingilla ei olla tehty rahaa koskaan."

HK Scanille vuoden viimeinen neljännes on ollut vahvin. Kinkut tulevalle joululle on myyty kauppaketjuille jo helmikuussa, ja hintatasokin on tiedossa.

Uhkana on sianlihan heikko hintakehitys EU:n alueella ja afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Suomessa sikaruttoa ei ole tavattu, mutta muilla markkinoilla rajojen sulkeminen vienniltä voi sekoittaa kansainvälisiä sianlihan markkinoita.

Muutettu juttua afrikkalaisen sikaruton esiintymisen osalta 14.30. Tautia on tavattu Virossa toisin kuin HKScanin tulosinfossa oli kerrottu, mutta ei Suomessa.