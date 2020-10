Väitöstutkimus: Äidin altistuminen laajasti maailmalla käytetylle torjunta-aineelle voi altistaa myös sikiön – Suomessa aine ei ole käytössä kasvinsuojeluaineena

Jukka Pasonen

Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimus selvitti, miten äidin kemikaalialtistus voi vaikuttaa sikiöön.

Toksikologian maisteri Ali Mohammedin väitöstutkimus osoittaa, että sikiön altistuminen diuroni-nimiselle kemikaalille on mahdollista, jos raskaana oleva äiti altistuu sille, kertoo Itä-Suomen yliopisto tiedotteessaan.

Väitöstutkimus osoittaa myös, että monenlaiset kemikaalit voivat muuttaa sikiön kasvulle ja terveydelle elintärkeää istukan aineenvaihduntaa.

Diuroni on maailmalla yleisesti käytetty rikkakasvien torjunta-aine, mutta Suomessa se ei kuulu sallittuihin kasvinsuojeluaineisiin. Suomessa diuroni on käytössä teollisuuskemikaalina muun muassa maalien valmistuksessa.

Esimerkiksi Yle uutisoi vuonna 2012 Vantaanjoen päässeestä diuronista, jonka alkuperäksi selvisi maalitehdas.

Itä-Suomen yliopiston tiedotteen mukaan tärkeimpiä altistumisteitä diuronille on juomavesi. Altistuminen kemikaaleille on väistämätöntä, ja kaikki ihmiset altistuvatkin kemikaaleille jatkuvasti läpi koko elämän.

Sikiöaika on kaikkein herkintä kemikaalien vaikutuksille ja siksi raskaana olevien naisten altistuminen on vahingollisinta, Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa muistutetaan. Vesieliöissä diuron on myrkyllinen lisääntymiselimille ja kehittyvälle yksilölle. Lisäksi se aiheuttaa rotille syöpää. Diuronin toksisuudesta ihmisille ei sen sijaan juuri tiedetä.

Väitöstutkimuksen tulokset antavat siis aihetta huoleen siitä, että diuron on haitallista ihmissikiölle äidin altistuessa sille. Myös monilla muilla kemikaaleilla voi olla haittavaikutuksia istukassa.

Tiedotteessa todetaan myös, että tutkimus myös tukee istukkaperfuusiomenetelmän käyttökelpoisuutta tutkittaessa ihmissikiön altistumista sekä kemikaalien aineenvaihduntaa ja toksisuutta istukassa.

Väitöstutkimuksessa diuronin kulkeutumista istukan läpi ja sen aineenvaihduntaa istukassa tarkasteltiin ihmisen istukan perfuusiossa, jossa istukkalohkoa pidetään perfuusiolaitteistossa toimintakykyisenä keinotekoisen verenkierron avulla. Diuron kulkeutui helposti ihmisistukan läpi, mikä viittaa siihen, että äidin altistuessa myös sikiö altistuu.

Ennen perfuusiota otettuja näytteitä verrattiin perfuusion jälkeen otettuhin. Useat perfuusioissa käytetyt kemikaalit muuttivat entsyymiaktiivisuuksia. Raskauden aikainen altistuminen voi siis johtaa myös istukan toiminnan häiriintymiseen ja sitä kautta sikiöhaittoihin.

Ali Mohammedin väitöskirja Toxicokinetics and toxicity related mechanisms of xenobiotics in human placenta tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuus pidetään 31.10.2020 englanniksi.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Mikko Koskinen Orion Pharmasta ja kustoksena emeritaprofessori Kirsi Vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta.