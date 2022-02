Ilmasodan asiantuntija kertoo, millaisia EU:n toimittamat suihkuhävittäjät olisivat ja voisiko niillä haastaa Venäjän ilmaherruuden

Lev Fedoseyev

Mig-29:n prototyyppi lensi ensi kertaa jo vuonna 1977. Se pystyy kestävien laskutelineidensä ansiosta toimimaan hyvin myös vahingoittuneista tukikohdista.

EU:n lupaamat hävittäjät Ukrainalle ovat todennäköisesti Mig-29-hävittäjiä. On myös arveltu, että niiden lisäksi yksi vaihtoehto saattaisi olla Suhoi Su-25 -maataistelukoneet. Puola, Slovakia ja Bulgaria ovat jo uusineet asevoimansa Nato-standardien mukaiseksi, mutta vanhaa venäläiskalustoa on jostain syystä jäänyt varastoihin.

Muiden hävittäjäkoneiden käyttöön ei ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Inka Niskanen Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta näe mahdollisuuksia.

Hän sanoo, että lentäjien koulutus on pitkällinen prosessi. Ukrainan on mentävä hävittäjillä, jolla lentäjät ovat saaneet koulutuksen. Mig-29 on Niskasen mukaan yksi maailman eniten valmistettuja hävittäjiä. Se oli ehdolla myös Suomeen, kun edellistä hävittäjäkonetta valittiin 1990-luvulla. Silloin päätettiin kuitenkin tilata Hornetit Yhdysvalloista. Suhoi Su-25 puolestaan on suunniteltu maataisteluihin.

"Mig on sellainen työhevonen ja Suhoi vahvasti panssaroitu ja aseistettu – siksi myös lentäväksi tykistöksi kutsuttu."

Niskanen ei usko, että hätäapuna toimitettavat hävittäjäkoneet muuttaisivat ilmasodan asetelmaa Ukrainassa. Venäjä on ollut laadullisesti ja määrällisesti ylivoimainen ilmassa sodan alusta saakka.

"Venäjällä on uutta ja modernisoitua kalustoa. Sodassa ratkaisevat kuitenkin monet asiat, joten alivoimainen puolustaja silti välttämättä häviä jokaista ilmataistelua."

Kokonaiskuvan muodostamista vaikeuttaa Niskasen mukaan sotapropaganda. Niinpä esimerkiksi tappioista on lähes mahdoton sanoa mitään varmaa.

Venäjä ilmoitti heti hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä tuhonneensa Ukrainan ilmapuolustuksen. Sitä Niskanen ei usko.

"Olalta laukaistavat Stinger-ohjukset on järjestelmä, jota ei voi lamauttaa muuten kuin kulkemalla ovelta ovelle ja ottamalla aseet pois."

Hän sanoo, että Stingereillä pystytään haastamaan erityisesti helikoptereiden ilmaherruus. Lentokoneisiin osuminen niillä on vaikeaa mutta ei mahdotonta.

"Hävittäjän toimintanopeus on sellainen, että ainakin pitäisi olla jokin haju, mistä suunnasta kone tulee."

Ilmasodan tähänastisesta kulusta tihkuu Niskasen mukaan vain vähän ja värittynyttä tietoa. Lisäksi ilmataisteluista jää heikommin jälkiä kuin maasodassa.

"Arvioisin, että mitään isoja, osastojen välisiä ilmataisteluita ei ole käyty."

Venäjän hävittäjäkaluston tarkka määrä ja laatu Ukrainassa on arvoitus, sillä koneet liikkuvat nopeasti ja niitä on helppo ryhmittää uudelleen. Niinpä on mahdoton myös sanoa, millä hävittäjämäärällä puolustaja voisi yrittää kiistää Venäjän ilmaherruuden.

