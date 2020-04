Lehdet: Kiinni menneet koulut ja ravintolat romahduttivat maidon kysynnän – tuhannet maitolitrat valuvat hukkaan Briteissä, Yhdysvalloissa jopa miljoonat

Jaana Kankaanpää

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi suljetut koulut, ravintolat ja muut tilat ovat romahduttaneet maidon kysynnän muun muassa Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Iso-Britannian maitotilalliset ovat joutuneet heittämään hukkaan tuhansia maitolitroja. Asiasta kertoi brittilehti The Independent.

Syynä on koronaviruksen takia romahtanut kysyntä kahviloiden, ravintoloiden ja toimistojen mentyä kiinni.

Brittiläisten maidontuottajien yhdistyksen mukaan ilman taloudellista tukea monet tuottajat joutuvat luopumaan jopa tuhansista lehmistä.

Yhdistys on pyytänyt jäseniään vaatimaan valtiolta korvausta rajoitusten aikana myymättä jäävästä maidosta tai muuten koko sektori romahtaa.

Lehden mukaan maan ministerit ja virkamiehet miettivät paraikaa voitaisiinko tällä hetkellä hukkaan menevä maito myydä esimerkiksi supermarketeissa ja kaupoissa, joiden kysyntä on kasvanut hieman koronaepidemian aikana.

Hukkaan menevän ruuan kanssa kamppaillaan myös Yhdysvalloissa.

Suuri osa maan ravintoloista, hotelleista ja kouluista on kiinni koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Monet maan suurimmista maatiloista ovat siksi joutuneet hävittämään valtavia määriä myymättä jääviä tuotteita, uutisoi The New York Times. Hukkaan on mennyt etenkin tuoretuotteita, kuten maitoa, munia ja vihanneksia.

Vaikka amerikkalaiset ovat siirtyneet syömään pääosin kotona, ei se lehden mukaan riitä paikkaamaan kiinni menneiden koulujen, hotellien ja ravintoloiden kysyntää.

Monella tilallisella jopa yli puolet sadosta jää nyt ilman ostajaa. Maitotilalliset joutuvat heittämään päivittäin hukkaan noin 14 miljoonaa litraa maitoa.

Tuottajat ovat yrittäneet kaikkensa, jotta löytäisivät ylijäämämaidolle käyttöä. Lehden mukaan he ovat jopa olleet yhteydessä pizzaketjuihin, jotta nämä lisäisivät jokaiseen palaan enemmän juustoa.

Viljelijöiden mukaan ylijäämäruuan vienti on hankalaa, koska koronapandemia vaikuttaa myös kansainvälisiin asiakkaisiin, ja valuuttakurssien vaihtelut tekevät viennistä jopa tappiollista.

