"Hävinnyt Trump saattaa asettua uudelleen ehdolle 2024" – nyt USA:ssa ääntenlaskenta on kesken ja vaalitulos pienestä kiinni

Yhdysvallat on voimakkaasti jakautunut, Reijo Lindroos sanoo.

Yhdysvaltain presidentinvaalin tulos näyttää olevan hyvin pienestä kiinni.

"Esimerkiksi Nevadassa on tässä vaiheessa vain 7 500 äänen ero, kun äänestäneitä on siellä miljoona ja äänistä vasta 85 prosenttia laskettu. Tilanne voi keikahtaa vielä niin, ettei Joe Biden saakaan siellä hänelle ennakoituja ääniä", arvioi Ylen entinen toimittaja ja kirjeenvaihtaja Reijo Lindroos.

Hän arvioi MT:lle vaaleja ennen vaaleja ja torstaina iltapäivällä, kun ääntenlaskenta oli kesken. Demokraattien Biden oli saamassa 253 ja istuva presidentti, republikaanien Donald Trump 213 valitsijamiestä.

Hän huomauttaa, että tässä vaiheessa arvioidaan ehdokkaiden laskennallisia mahdollisuuksia. Vaikka Biden saisi kasaan voittoon vaadittavat 270 valitsijamiestä eli vielä 17 puuttuvaa, avautuvat valitustiet.

Trump on jo ilmoittanut vaativansa Wisconsinin äänten uudelleenlaskentaa ja laskennan keskeyttämistä Michiganissa ja Minnesotassa. Edelleen kesken laskennan hän julistautui voittajaksi, syytti vastapuolta vaalivilpistä ja vaalivoiton varastamisesta.



Kuinka hän kehtaa, kysyy suomalainen.

"Se on Trumpmaista kielenkäyttöä ja edustaa sitä toimintalinja, joka hänellä on ollut jo neljä vuotta. Hän ei kunnioita herrasmiessääntöjä, vaan asettaa kaiken kyseenalaiseksi. Kielenkäyttö ei yllätä, mutta on se erikoista."

Yllätys sen sijaan on vaalituloksen tasaisuus.

"Tai nythän maailma on täynnä erilaisia "asiantuntijoita", joita tämä ei tietenkään yllättänyt", Lindroos vinoilee.

"Tasaisuus kertoo siitä, että Trump on kova kampanjoija ja että yhdysvaltalainen yhdyskunta on syvästi jakautunut. Se jako, joka syntyi neljä vuotta sitten Trumpin valinnan jälkeen, on pitkälti edelleen voimassa. Se on yllättävää sikäli, että demokraatit pitivät Trumpin henkilöyttä helppona selättää ja että republikaanien senaattoreistakin osa on ollut selvästi Trumpin kanssa eri mieltä."



Se tiedetään, että äänestysaktiivisuus on nousemassa korkeimmaksi sitten vuoden 1900 eli 68 prosenttiin, Bidenin äänimäärä kaikkien aikojen suurimmaksi ja latinot lähteneen liikkeelle, mutta postiääniä on vielä paljon laskematta.

Vaa'ankieliosavaltio Pennsylvaniassa oikeus linjasi, että laskentaan otetaan kaikki 6. marraskuuta mennessä saapuvat äänet, mutta linjaus saattaa joutua ylempien oikeusasteiden punnittavaksi ja äänet mitätöityä.

"Tämä on sellainen sauma, jossa Trumpin lakimiehet pääsevät halutessaan vääntämään."

Kaikki kuitenkin toivovat nopeaa ratkaisua.

"Mitä pidempään epävarmuus kestää, sitä voimakkaammin markkinoilla reagoidaan, myös Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhdysvalloissa käynee niin, että jos Biden valitaan, senaatin republikaanienemmistö haastaa hänet kaikessa, aivan samalla tavalla kuin edustajanhuoneen demokraatit Trumpin, kun tämä valittiin. Jos Trump valitaan, nykytilanne jatkuu."



Lindroos veikkaa, että vaikka Trump häviäisi vaalit, hän ei itse häviä minnekään. Trump tuskin vetäytyy vaieten Mar-a-Lagon palatsiinsa Floridassa, vaan jatkaa kampanjointiaan.

"On väläytelty, että Trump hävitessään asettautuisi uudelleen presidenttiehdokkaaksi vuonna 2024. Hänhän on silloin vasta 78-vuotias, eli samanikäinen kuin Biden aloittaessaan presidenttinä tammikuussa."

Lisäksi kongressin välivaalit ovat kahden vuoden kuluttua, eikä Lindroos usko, että Trump malttaa pitää näppejään erossa niistäkään.

"Yleensä se, joka voittaa presidentinvaalit, häviää seuraavat kongressivaalit. Niin kävi Trumpille vuonna 2018 ja Barack Obamalle vuonna 2014."

Obama on ollut aktiivinen myös meneillään olevissa presidentinvaaleissa ja näyttänyt mainoksissa, kuinka äänestyslippuun merkitään Bidenin valinta.

"Clintonit ovat sen sijaan olleet maskit naamallaan hiljaa."

