Tanska aikoo kieltää minkkien tarhaamisen koko ensi vuodeksi

Minkkikriisi on levinnyt myös hallitukseen. Sen viime päivien viestintää käydään nyt läpi tiheällä kammalla.

Viranomaisten mukaan Tanskan 14–17 miljoonasta minkistä 2,4 miljoonaa on jo lopetettu.

Tanska aikoo kieltää minkkien tarhaamisen vuoteen 2022 asti, selviää hallituksen lakiesityksestä. Uusi lakiesitys annetaan siksi, että hallituksen aiemmin antama määräys lopettaa sekä terveet että sairaat minkit koko maassa ei ollut laillinen.

Tanskan minkkitarhoilta on löytynyt muuntunutta koronavirusta, jota on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Hallitus määräsi viime viikolla kaikki minkit lopetettaviksi, mutta tiistaina hallitus lähetti tarhaajille kirjeen, jossa määräys muotoiltiin uudelleen pyynnöksi. Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi vain, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jossa tartuntoja on havaittu.

Pääministeri Mette Fredriksen pahoitteli tapahtunutta.

Uuden lakiesityksen mukaan kielto ei koskisi eläintarhoja, sirkuksia tai yksityisomistuksessa olevien minkkien pitämistä, kunhan minkkejä on alle viisi. Lain rikkomisesta voisi seurata sakkoa tai korkeintaan kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

Lain turvin viranomaiset voisivat poliisin avustuksella mennä minkkitarhoille myös vastoin omistajan tahtoa. Lain myötä tarhaajille voidaan myös maksaa korvauksia eläinten lopettamisen aiheuttamista tulonmenetyksistä.

Minkkien tapaus on aiheuttanut sekaannusta Frederiksenin hallituksessa, sillä ministereiden viestintää minkkien lopettamiseen liittyen on pidetty ristiriitaisena.

Monet niin kutsutun sinisen blokin puolueet ovat ilmoittaneet vaativansa elintarvikkeista, maataloudesta ja kalastuksesta vastaavan ministerin Mogens Jensenin eroa ja luottamusäänestyksen järjestämistä.

Ministerit ovat vakuutelleet, etteivät he viime viikolla lopetusmääräyksestä päättäessään tienneet, ettei laki sitä salli. Jensen oli kuitenkin sunnuntaina kirjallisessa lausunnossaan sanonut hallituksen olevan tietoinen nykyisestä laista. Tuolloin hän sanoi, ettei uutta lakia ei voida tilanteen vakavuuden vuoksi odottaa.

Muista puolueista on epäilty myös Frederiksenin tietämättömyyttä. Venstre-puolueen puheenjohtaja Jakob Ellemann-Jensen huomautti tiistaina, että pääministeri on entinen oikeusministeri, joten laillisen puolen olisi voinut olettaa juolahtaneen jossain vaiheessa mieleen.

"Mielikuvitukseni ei yksinkertaisesti riitä uskomaan, ettei yksikään ihminen siinä kokoushuoneessa, jossa tästä päätöksestä keskusteltiin, ole huomauttanut, että "ehkä meillä pitäisi olla laillinen määräysvalta", Ellemann-Jensen sanoi.