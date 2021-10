Ruotsin viinintuottajat juhlivat kuuman kesän vauhdittamaa ennätyssatoa

Ruotsissa on ammattimaista viinintuotantoa noin 150 hehtaarilla ja rekisteröityjä viinitiloja oli viime vuoden lopulla 57.

Ruotsissa on ammattimaista viinintuotantoa noin 150 hehtaarilla. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / AFP

Ruotsalaiset viininviljelijät juhlivat tänä syksynä ennätysmäistä satoa, josta on tulossa maan kaikkien aikojen suurin. Viileän toukokuun jälkeen alkanut lämmin kesä sai viiniköynnökset kasvuvauhtiin, ja monilla tuottajilla sato nousee edellisvuoteen verrattuna kaksinkertaiseksi, kertoo Ruotsin viininviljelijöiden yhdistyksen puheenjohtaja Sveneric Svensson.

Tarkkoja tonnimääriä yhdistyksellä ei ole kertoa, mutta suunta on ollut ylöspäin pitkään, kun viiniviljelmille varataan yhä suurempia aloja. Ruotsissa on ammattimaista viinintuotantoa noin 150 hehtaarilla. Rekisteröityjä viinitiloja oli viime vuoden lopulla 57, pääosin maan eteläosissa. Osa viljelyalasta on nuoria viljelmiä, joista ei vielä saada satoa.

Noin kaksi kolmasosaa alasta on varattu Solaris-rypäleelle ja seuraavaksi suosituin on Rondo, jota käytetään roseeviineissä. Kuohuviinien osuus on kasvussa.

"Ruotsin viileä ilmasto sopii hyvin pirteiden ja raikkaiden kuohuviinien kasvatukseen. Kuohuviineissä käytetään hieman vähemmän kypsyneitä rypäleitä kuin tavallisessa valkoviinissä", Svensson kertoo.

Svenssonin mukaan ilmastonmuutos muuttaa viinintuotannon edellytyksiä, kun osassa maailmaa tulee yhä vaikeammaksi saada viineihin hapokkuutta. Tämäntyyppisten viinien tuotantoalue siirtyy siten yhä pohjoisemmaksi.

Ruotsin viinintuottajien harmina on se, että toisin kuin Suomessa, viinien ulosmyynti tiloilta ei ole sallittua.

Ruotsissa selvitetään parhaillaan, voisiko tiloilta myyminen tulla mahdolliseksi. Tarkoitus ei ole, että tilaviinien myynnistä tulisi vaihtoehto Ruotsin alkoholimonopoliyhtiölle eli Systembolagetille, Svensson sanoo.