Bidenin mukaan omikron ei anna aihetta paniikkiin, Kiina pelkää muunnoksen hankaloittavan talviolympialaisten järjestämistä

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan koronaviruksen omikronmuunnos ei anna aihetta paniikkiin. Etelä-Afrikassa alkujaan havaittu virusmuunnos on kylvänyt pelkoa ympäri maailman, ja lukuisat länsimaat ovat muun muassa estäneet maahantulon useista eteläisen Afrikan maista.

Biden ei kuitenkaan näe, että omikronin vuoksi jouduttaisiin ainakaan toistaiseksi turvautumaan uusiin koronasulkuihin tai laajentamaan matkustusrajoituksia.

G7-maiden terveysministerit arvioivat puolestaan maanantaisessa hätäkokouksessaan, että kansainvälistä yhteisöä uhkaavan omikronmuunnoksen vuoksi on ryhdyttävä kiireisesti toimiin.

Maailman terveysjärjestö WHO määritteli maanantaina omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi. Järjestön mukaan seuraukset voivat olla vakavat, jos omikron aiheuttaa uuden tartunta-aallon. WHO kertoi, että suoraan omikronmuunnokseen liittyviä kuolemantapauksia ei kuitenkaan vielä maanantaihin mennessä ollut raportoitu.

Kiina varoittaa, että koronaviruksen uusi omikronmuunnos tulee vaikeuttamaan Pekingin talviolympialaisten järjestämistä ensi vuonna.

Ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian kertoi virusmuunnoksen aiheuttavan erityisesti ennaltaehkäisyyn ja valvontaan liittyviä haasteita. Ulkoministeriöstä kuitenkin kiiteltiin Etelä-Afrikan ponnisteluja tarjota ajantasaista tietoa variantista.

Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen arvioi STT:lle muutama päivä sitten, että Pekingin talviolympialaiset voitaisiin järjestää terveysturvallisesti, vaikka koronaviruksen uusi omikronmuunnos aiheuttaa nopealla leviämisellään huolta.

"Olemme kohta kaksi vuotta harjoitelleet sitä, miten kisat järjestetään terveysturvallisesti", Valtonen muistutti STT:lle paluumatkalla Kansainvälisen olympiakomitean lääketieteellisestä konferenssista.

Kesällä Tokion olympialaisissa tartunnat pysyivät olympiakylässä kurissa, vaikka tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa kokoontui samaan paikkaan.

Pekingin on määrä järjestää talviolympialaiset ensi helmikuussa.

Hollannin terveysviranomaiset kertoivat tiistaina, että koronaviruksen uusi muunnos omikron on ollut läsnä Hollannissa viikkoa aikaisemmin kuin on tähän asti uskottu. Nyt maassa ovat meneillään tarkastukset sen selvittämiseksi, kuinka laajasti tai suppeasti omikron on levinnyt.

Kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti kertoi, että se on löytänyt omikronin kahdesta testinäytteestä, jotka oli otettu Hollannissa jo 19. ja 23. marraskuuta.

Koronarokotukset ovat muuttumassa Kreikassa pakollisiksi 60 vuotta täyttäneille. Asiasta kertoo pääministeri Kyriakos Mitsotakis.

Ikääntyneiden rokotepakosta on vielä äänestettävä parlamentissa. Lainsäätäjien odotetaan hyväksyvän määräyksen.

Ehdotuksen mukaan ikärajan täyttäneiden rokottamattomien on varattava aika ensimmäisen rokoteannoksen ottamiseen 16. tammikuuta mennessä.

Pääministerin mukaan runsaat puoli miljoonaa yli 60-vuotiasta kreikkalaista on tähän asti kieltäytynyt ottamasta koronarokotetta. Jos kanta ei muutu, edessä on jatkossa 100 euron kuukausittainen sakko.

Koronatilanne on heikentynyt Kreikassa nopeasti marraskuussa.