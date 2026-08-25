Apinoita, lintuja, käärmeitä ja sammakoita kaupataan verkossa yhä enemmän.

Eläimet ja kasvit

Laittomasta luonnonvaraisten eläinten kaupasta on tullut yhä näkyvämpi ilmiö verkossa. Vuonna 2025 tutkijat löysivät vain kuuden viikon seurannassa Facebookista, Instagramista, TikTokista ja YouTubesta yli 1 600 kädellisten myynti-ilmoitusta, Helsingin yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Kädellisten lisäksi verkossa kaupataan laittomasti muun muassa lintuja, käärmeitä, sammakoita ja orkideoita. Tutkijoiden mukaan verkkokauppa muodostaa merkittävän riskin luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemeille sekä eläinten ja ihmisten terveydelle.

”Erityisen huolestuttavaa on, että monet verkossa laittomasti kaupatuista lajeista ovat joko erittäin uhanalaisia tai niitä ei aiemmin ole pidetty laittoman kaupan uhan alla olevina”, sanoo professori Enrico Di Minin tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan verkkokaupan vaikutuksia voimistaa alustojen tarjoama anonymiteetti. Se mahdollistaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan nopeasti ja laajassa mittakaavassa tavalla, johon perinteiset kauppareitit eivät pysty.

”Laiton verkkokauppa toimii monimutkaisten, hajautettujen ja valtioiden rajat ylittävien verkostojen kautta, mikä laajentaa ja joissain tapauksissa korvaa perinteisiä salakuljetusreittejä”, sanoo tohtori Neil D’Cruze tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan laittoman verkkokaupan torjuminen vaatii aiempaa tehokkaampaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten, tutkijoiden sekä verkkoalustojen välillä.