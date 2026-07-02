Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Kotimainen yritys nappasi miljoonalainan – tähtäimessä vanhan rikastushiekan jalostus
Tilaajalle | Valion osuuskunta maidon hinnanlaskusta: ”Emme voi maksaa enemmän, kuin mitä saamme markkinoilta”