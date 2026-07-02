Yle: Suomen suurimman salametsästysvyyhdin tuomiot koventuivat Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä.

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Laulujoutsen on rauhoitettu laji. Kuvituskuva. Kuva: Maarit Cederberg

Metsä | Erä Aida Salminen

Ylen mukaan Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Lapinlahdella ja sen lähialueilla tapahtuneesta salametsästysvyyhdistä.

Hovioikeus päätti pidentää 18 tuomitun metsästyskieltoa. Pisimmät hovioikeuden määräämät metsästyskiellot ovat 3,5 vuodesta 7,5 vuoteen. Lisäksi hovioikeus määräsi kaksi muuta miestä törkeästä metsästysrikoksesta metsästyskieltoon.

Hovioikeus tuomitsi kolme miestä törkeästä metsästysrikoksesta syytekohdissa, joissa käräjäoikeus oli hylännyt syytteet.

Yhden vastaajan hovioikeus tuomitsi avunannon asemasta törkeään metsästysrikokseen tekijänä. Hänet tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja metsästyskieltoon.

Yhdelle miehistä hovioikeus määräsi sakkorangaistuksen sijaan ehdollista vankeutta. Lisäksi hovioikeus on määrännyt kolme perusmuotoisesta metsästysrikoksesta tuomittua metsästyskieltoon.

Hovioikeus myös hylkäsi kahden käräjäoikeuden tuomitseman miehen syytteet törkeästä metsästysrikoksesta.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2019‒2023 Lapinlahdella ja sen lähikunnissa. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja.

Yle: Hovioikeus kovensi Suomen suurimman salametsästys­vyyhdin tuomioita – useat metsästyskiellot pidentyivät