Suunnitelmista rakentaa maailman ensimmäinen mustekalakasvattamo luovuttiinSuunnitelmista luovuttiin hanketta vetäneen yrityksen mukaan sääntelyyn liittyvien esteiden vuoksi. Tarkoituksena olisi ollut kasvattaa jopa miljoona mustekalaa vuodessa.
Suunnitelmista rakentaa maailman ensimmäinen kaupallinen mustekalakasvattamo Espanjan Kanariansaarille on luovuttu. Hanketta ajanut yritys ilmoitti vetävänsä lupahakemuksensa pois, kertoo Euractiv.
Hanke julkistettiin vuonna 2019, ja maalla sijaitsevissa vesialtaissa oli tarkoitus kasvattaa jopa miljoona mustekalaa vuodessa.
Suunnitelma herätti melkoisen määrän vastustusta esimerkiksi tutkijoiden, eläinsuojelujärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa. Kritiikin mukaan älykkäinä yksineläjinä tunnetut mustekalat eivät sovellu tehotuotantoon. Myös hankkeen mahdollisia ympäristöhaittoja on kritisoitu.
Järjestöt vaativat nyt EU:lta mustekalojen kasvatuksen kieltämistä, jotta vastaavia hankkeita ei käynnistettäisi tulevaisuudessa.
Euroopan komissio puolestaan pyrkii lisäämään vesiviljelyä vähentääkseen EU:n riippuvuutta tuontikalasta. Noin 60 prosenttia unionissa kulutetusta kalasta tuodaan EU:n ulkopuolelta.Artikkelin aiheet
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