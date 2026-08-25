Kokoomus ehdottaa oikeutta sijoittaa itse osan eläkemaksuistaRuotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse.
Kokoomus ehdottaa, että ihmisten annettaisiin sijoittaa itse osa omista eläkemaksuistaan. Ajatuksen nosti esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puheessaan ryhmän kesäkokouksessa Turussa.
”Suomalainen maksaa eläkemaksuja koko työuransa eikä saa päättää niistä yhtään mitään. Eikä sitä, mihin ne sijoitetaan. Ei sitä, millaista tuottoa tavoitellaan. Ei mitään”, Kopra sanoi.
Kopra sanoi, että Ruotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse.
”Se on vahvistanut pääomamarkkinoita, parantanut tuottoja ja tehnyt ruotsalaisista kansan, joka omistaa”, hän sanoi.
Kopra sanoo tietävänsä, että tämä esitys herättää vastustusta. Se erottaa puolueita toisistaan: luotammeko me enemmän ihmiseen vai järjestelmään.
”Me kokoomuksessa luotamme ihmiseen”, hän kertoi.
Hänen mukaansa Suomi on pääomaköyhä maa ja maassa on totuttu ajattelemaan, että omistaminen kuuluu vain harvoille. Kokoomus korjaisi tätä ongelmaa eläkemaksujen sijoittamisoikeuden lisäksi niin, että valtio avaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle säästötilin.
”Jokainen suomalainen aloittaa elämänsä omistajana, riippumatta siitä, millaiseen perheeseen hän on sattunut syntymään.”
Kopra sanoi myös puheessaan muun muassa, että seuraavan hallituskauden tärkein tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste muiden Pohjoismaiden tasolle.Artikkelin aiheet
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