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Juuri nyt | Lukijalta: Ympäristöjärjestöt voisivat rehellisesti antaa tunnustusta metsissä tehtävälle työlle
Tilaajalle | ”Isolla tilalla yksinyrittäminen on vähän ekstreme-laji”− näin viljelijän valitsema johtoryhmä tukee päätöksenteossa