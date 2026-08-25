Talouden elpyminen ei vielä ole konkretisoitunut reipastuneina rekrytointeina

Työttömien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA.

Työttömien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA.

Suomen talouden kasvu ei näy vielä työllisyysluvuissa.

Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4 prosenttia ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5 prosenttia.

15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa reilut 2,6 miljoonaa, saman verran kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä miehiä oli 150 000 ja työttömiä naisia noin 140 000. Työttömiä miehiä oli 4 000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä laski 18 000 henkilöllä edellisvuodesta.

Yritysten odotukset henkilöstön palkkaamisesta ovat parantuneet kyselyissä, mutta vielä heinäkuussa se ei muuttunut konkreettisiksi rekrytoinneiksi. Jukka Appelqvist

Talouden kääntyessä kasvuun työllisyys toipuu tyypillisesti viiveellä, ekonomistit muistuttavat. Tällä kertaa viive voi tosin olla tavallista pidempi. Työmarkkinatilanteen odotetaan kuitenkin vähitellen parantuvan ja positiivista on, että työllisten määrä ei ole vähentynyt.

”Yritysten odotukset henkilöstön palkkaamisesta ovat parantuneet kyselyissä, mutta vielä heinäkuussa se ei muuttunut konkreettisiksi rekrytoinneiksi. Työllisyyden suuntaa pystytään arvioimaan paremmin syksyn edetessä, sillä heinäkuu on Suomen työmarkkinoilla poikkeuksellinen kuukausi lomakauden takia”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist kommentoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa heikko suhdannejakso on saanut yritykset varovaisiksi ja toistaiseksi keräillään rohkeutta rekrytointien kanssa.

Myös geopoliittisen tilanteen epävarmuus ja kuluttajien varovaisuus heijastuvat yritysten toimintaan.

Myös tekoäly voi vaikuttaa rekrytointeihin, kun yritykset pohtivat, millaisia tehtäviä ihmiset tekevät tulevaisuudessa ja millaista osaamista silloin tarvitaan.

”Suuresta epävarmuudesta työmarkkinoilla kertoo se, että hyvän alkuvuoden jälkeen työnvälityspalvelut ovat raportoineet kesän aikana avoimien työpaikkojen kasvun pysähtyneen monilla toimialoilla. Vaikuttaakin siltä, että talouden elpymisestä huolimatta odotettavissa voi olla vielä nykyistä heikompia lukuja ennen kuin työllisyys kääntyy kasvuun”, arvioi Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.

Suomalaisen työn toimitusjohtaja Juhana Brotherus nostaa esiin sen, että työllisten määrässä ei ole muutosta ja työttömien määrän kasvu johtuu työvoiman tarjonnan kasvusta.

”Talouskasvu kääntää työllisyyden nousuun tavallisesti useiden kuukausien viiveellä, kun yritykset ensin lisäävät työtunteja ja tuotantoa nykyisellä henkilöstöllä ja vasta vähitellen käynnistävät uusia rekrytointeja”, hän kommentoi tiedotteessa.

Brotheruksen mukaan pitkä matalasuhdanne ja maailmanpolitiikan epävarmuus ovat voineet nostaa yritysten kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Myös tekoäly voi vaikuttaa rekrytointeihin, kun yritykset pohtivat, millaisia tehtäviä ihmiset tekevät tulevaisuudessa ja millaista osaamista silloin tarvitaan.