Ovatko myrkkytyynyjä höyryttävät hyttyskarkottimet turvallisia? – Oikein käytettynä ovat, vastaa asiantuntija

Hyttyset ovat ärsyttävä riesa, mutta niiltä suojautumisessakin kannattaa noudattaa ohjeita.

Hyttyset ovat Suomen kesässä ainainen riesa, jotka häiritsevät niin mökkeilijöitä, marjastajia kuin vapaa-ajan kalastajiakin.

Verta imevien inisijöiden torjuntaan onkin kehitetty jos jonkinlaisia ratkaisuja, joista viime vuosina ovat yleistyneet lämmitettävään hyönteismyrkkytyynyyn perustuvat karkottimet.

Esimerkiksi butaanilla tai sähköllä toimivat laitteet lämmittävät tyynyjä, joista höyrystyy tehoainetta ilmaan. Karkottimien luvataan luovan alueen ympärille noin 20 neliömetrin suoja-alueen hyttysiä vastaan.

Jos karkottimet ovat näin tehokkaita hyttysiä vastaan, koituuko niistä vaaraa myös samaa höyryä hengittäville ihmisille ja esimerkiksi lemmikkieläimille?

Oikein käytettynä ei ainakaan pitäisi olla, vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Elina Rydman.

"Höyryttävissä laitteissa käytetään yleensä hyttysmyrkkyä, d-alletriinia ja pralletriinia. Ne ovat hermomyrkkyä hyönteisille, nykytietämyksen mukaan ihmisille ei", Rydman kertoo.

Hänen mukaansa näiden laitteiden teho perustuu siihen, että hyttyset aistivat myrkyn ja pysyvät loitolla.

"On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että koska tehoaine on hyönteismyrkky, se on haitallista muun muassa pölyttäjille", Rydman huomauttaa.

Hengitettyinä valmisteet voivat kuitenkin olla haitallisia myös ihmisille.

"Mutta kun niitä käytetään ulkona oikein käyttöohjeiden mukaan, niin vaaraa ei pitäisi olla", Rydman kuitenkin vakuuttaa.

Laitteen välittömässä läheisyydessä ei höyryä hengittelemässä kannata kuitenkaan istua, vaikka valmistajat mainostavat karkottimia muun muassa pöydällä pidettäväksi. Myös esimerkiksi karkottimen mukana kantamiseen repussa Rydman suhtautuu varautuneesti.

"Tukesissa hyväksyttyjen myrkkytyynyjen riski on arvioitu käytölle ulkona, niin että laite on tasaisella pinnalla. Esimerkiksi sille, jos ihminen kuljettaa laitetta kaulassa, riskiä ei ole arvioitu", Rydman kertoo.

Tukes on hyväksynyt laitteissa käytettävät tyynyt ja arvioinut hakemuksessa esitetyn käytön eli käytön ulkona siten, että laite pysyy paikoillaan.

Osaa laitteista markkinoidaan nimenomaan kannettavaksi, ja Tukesissakin on huomattu esimerkiksi laitteiden mukana kantamiseen tarkoitettujen pussien markkinointi.

Vaikka karkottimien pitäisi olla vaarattomia muille kuin hyönteisille, on sellainen ainakin yhdessä esimerkissä aiheuttanut myrkytysoireita noin 1-vuotiaalle koiralle, joka oli uteliaisuuttaan nuuhkaissut laitetta.

Tilanteen nähnyt omistaja kertoo koiran alkaneen pian nuuhkaisun jälkeen voida pahoin ja oksennella, jonka jälkeen se alkoi myös kouristella.

Voimakkaat oireet menivät nopeasti ohi, mutta koira oli voimaton pitkän aikaa.

Tapaus on tullut myös Tukesin tietoon, mutta Rydmanin mukaan muista vastaavista tilanteista ei ole tietoa. Omistaja puolestaan epäili koiran oireiden johtuneen yliherkkyydestä vaikuttavaan aineeseen.

Hän oli kuitenkin huolissaan muiden mahdollisesti samasta herkkyydestä kärsivien lemmikkien puolesta.

