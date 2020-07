Ympäristö

Pihalta ruokaa etsivät joutsenet voivat muuttua isoksi kiusaksi – pökäleitä jälkeensä jättävään ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu Ympäristö Laura Kuivalahti Linnut saattavat syödä pihan kasveja ja jättää jälkeensä runsaasti ulostetta.

Heikki Willamo

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Kanta on viime vuosikymmeninä elpynyt metsästyksen lopettamisen ansiosta, ja laulujoutsenia on Suomessa nykyään arviolta 10 000 paria.

Rantatontille jaloittelemaan nousevat joutsenet saattavat aiheuttaa monenlaista kiusaa. Joutsenet voivat napsia parempiin nokkiin kasvimaan antimia ja jättää jälkeensä runsaasti ulostetta. Joutsenet ovat lisäksi paikkauskollisia, joten pihamaalla vierailevista linnuista saattaa tulla jokavuotinen riesa. Joutsenet ottavat käyttöönsä helpoiten mökkipihat, jotka ovat aika ajoin tyhjillään, arvio Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa. Laulujoutsenet ovat rauhoitettuja ja lintujen pesimärauhaa pitää muutenkin kunnioittaa. Siksi omalle pihamaalle eksyneitä lintuja ei saa lähteä tahallisesti jahtaamaan. "Omalla alueella saa tietysti liikkua ja se ajaa jo itsessään lintuja pois. Varmin tapa pitää linnut pois nurmikolta, on ulkoilla itse mahdollisimman paljon", Arkiomaa sanoo. Sekä laulujoutsenen että kyhmyjoutsenen pää yltää yli metrin korkeuteen, ja niiden siipien kärkiväli on yli kaksi metriä. Suurikokoiset linnut saattavat puolustaa poikasiaan varsin aggressiivisesti. "Minulla ei ole tiedossani, että joutsenet olisivat aiheuttaneet ihmisille mitään isompia vammoja. Aggressiivisimmat joutsenet voivat nokkaista tai lätkäistä siivenpankolla." Arkiomaa suosittelee, että jos pihamaalla liikkuu joutsenia, ei niistä pidä lähteä ottamaan mittaa. "Sen verran täytyy ihmisten mennä tilanteen mukaan, että joskus on aika vetäytyä taemmas ja välttää kohtaamisten syntymistä. Poikasvaihe ei yleensä kestä kauaa, sen ajan omaa liikkumista voi suunnata jonnekin muualle." Häiriköivien joutsenten varalle Arkiomaalla on kuitenkin yksi neuvo. "Näissä tilanteissa olen nähnyt ihmisten ripustavan kireällä olevan köyden rantaviivaan muutaman kymmenen sentin korkeudelle. Emot eivät uskalla tulla köyden yli, joten niiden liikkumisen voi estää sillä tavalla." Arkiomaan mukaan lippusiima tai napakka, pyykkinarumainen köysi toimivat parhaiten. Vaikutusta voi tehostaa vielä sitomalla naruun värikkäitä kankaanpaloja tai foliota liehumaan. "Linnulle köydestä ei ole vaaraa. Kun rantaan laittaa yhtenäisen köyden, joka kulkee suorana, eivät linnut sotkeudu siihen." Jos joutsenet hakeutuvat marjapensaiden tai kasvimaiden ääreen, voi viljelmiä pyrkiä suojelemaan esimerkiksi paksulla muoviverkolla. Verkon täytyy kuitenkin olla hyvin tiheäsilmäistä, jotta lintu ei saa siitä päätään läpi ja jää jumiin. Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. 1900-luvun puolivälissä laji lähes katosi Suomesta metsästyksen vuoksi, mutta lajin rauhoittaminen sai kannan kasvuun. Birdlife Suomi arvio laulujoutsenen kannan olevan noin 10 000 paria. Pesiviä kyhmyjoutsenia on puolestaan Suomessa arviolta 8 000 paria. Aki Arkiomaan mukaan Birdlife Suomi ei kannata joutsenten metsästyksen aloittamista, vaikka kannat ovat vahvoja. "Laulujoutsen on suomalaisille hyvin rakas. Sen suojelu on tuottanut paljon iloa ihmisille, kun linnut palaavat keväällä pesimäalueelle ja tuovat uudet poikaset näytille. Enemmän niistä on iloa kuin haittaa, eikä se ole myöskään EU:ssa metsästettävien lajien listalla." Laura Kuivalahti Joutsenten jäljiltä pihamaalle voi jäädä ämpärikaupalla noin pikkurillin mittaisia pökäleitä. Aiheet Aki Arkiomaa Birdlife Suomi joutsen kyhmyjoutsen laulujoutsen