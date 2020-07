Kansalaiset ovat tehneet aiempaa enemmän sinilevähavaintoja – sinilevien määrä tavanomaisella tasolla

Sinilevää on järvissä ja merialueilla tavanomainen määrä ajankohtaan nähden.

Kari Salonen

Sinilevää on järvissä ja merialueilla tavanomainen määrä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole kuluneella viikolla tehty, sillä kovat tuulet ovat monin paikoin sekoittaneet sinilevät veteen.

Järvillä sinilevähavaintoja on tullut hieman viime viikkoa enemmän, mutta suurin osa on ollut lieviä sinileväesiintymiä. Levää on kuitenkin löydetty jo lähes koko Suomen alueen järvistä Lappia myöten.

”Mikäli sää jatkuu tuulisena ja epävakaisena, todennäköisyys runsaille sinilevien pintakukintojen esiintymiselle on pieni”, Syken korkeakouluharjoittelija Jere Laine kertoo.

Merellä laajoja sinileväesiintymiä ei ole juuri havaittu. Se on seurausta kovista tuulista.

Sinilevää on kuitenkin tavattu jo koko Suomenlahden alueella. Havaintoja on tehty myös Saaristomereltä, Selkämeren rannikkoalueilta, Merenkurkusta ja Perämereltä.

Eniten sinilevähavaintoja on Turun, Porvoon ja Loviisan saaristoista.

Kuluneella viikolla kansalaisten tekemät sinilevähavainnot ovat lisääntyneet.

Kansalaiset ovat tehneet noin 100 havaintoa, joista noin seitsemässäkymmenessä oli havaittu levää.

Lisää kansalaisten tekemiä havaintoja kuitenkin tarvitaan, jotta sinilevätilanteesta saadaan entistä kattavampi kuva.

Sinilevähavaintosi voit ilmoittaa järvi-meriwikiin. Samalta sivustolta löytyy ajankohtaisin tieto sinilevätilanteesta.

Heta-Linnea Kovanen

Sinilevätilanne 23.7.