Myrsky riehuu lähitunteina kovimmillaan – lännessä ollut jo runsaasti pelastustehtäviä

Kovat tuulet sekä vesisateet moukaroivat etenkin maan länsiosia. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Suomea parhaillaan ravisteleva myrsky on pahimmillaan lähitunteina, kertoi päivystävä meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta puoli kuudelta illalla. Kovimpia tuulia pidellään Pohjanmaan suunnalla alkuillasta, kunnes puuskat vaeltavat itään päin ja menettävät osan vauhdistaan.

Puuskat ovat merellä olleet iltapäivällä Raahen edustalla jopa 32,8 metriä sekunnissa, kun maalla ne ovat äityneet Vaasassa 25 metriin sekunnissa. Jantusen mukaan Pohjanmaalla odotetaan puuskissa yli 20 metrin sekuntivauhtia myös lähitunteina. Illemmalla hatuista pidellään kiinni etenkin Kainuussa.

Jantusen mukaan puuskat ovat niin kovia, että puita kaatuu ja sähkökatkoja on odotettavissa. Hän ei kuitenkaan usko, että tällä kertaa päästäisiin lähelle Aila-myrskyn aiemmin syksyllä aiheuttamia tuhoja.

Lähinnä kaatelee puita sieltä sun täältä, hän arvioi tämän päivän myrskyä.

Iltaseitsemältä Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä talouksia oli hieman alle 28 000. Aiemmin päivällä Energiateollisuus kertoi sähkökatkokartan Twitter-tilillä, että pahimmat tuulet näyttäisivät osuvan alueille, joilla maakaapelointi on jo pitkällä.

Etelä-Pohjanmaan alueella oli pelastuslaitoksen mukaan ollut tänään jo iltapäivään mennessä lähes 100 vahingontorjuntatehtävää, melko tasaisesti koko alueella. Puita on kaatunut sähkölinjoille ja teille, ja peltikattoja on irtoillut.

Myös Pirkanmaalla ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella myrskyyn liittyviä tehtäviä on ollut tänään kymmeniä. Useimmissa näistä kyse on ollut kaatuneista puista ja niiden aiheuttamien tuhojen raivauksista.

Huomenna aamulla itäisessä Suomessa on Jantusen mukaan edelleen varsin tuulista, kun heikoimmat tuulet puolestaan löytyvät Pohjanmaalta.

Myrsky kaikkoaa tiistain aikana, ja lännestä virtaa silloin maahan myös kuivempaa ilmaa. Aurinkokin saattaa näyttäytyä, vaikka sadekuurojakin on odotettavissa.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus tiedotti iltapäivällä yhdessä Tulvakeskuksen kanssa, että maanantaille ja tiistaille ennustetut runsaat sateet saattavat johtaa tulviin etenkin Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Tiedotteen mukaan maaperä on viime aikojen sateissa kastunut niin märäksi, että sadevesi virtaa nyt suoraan vesistöihin.

Ilmatieteen laitoksen Jantunen kertoi kuitenkin puoli kuuden aikaan alkuillasta, että sademäärät näyttäisivät sittenkin jäävän aamulla ennakoitua vähäisemmiksi, ja siten myös tulvien uhka on pelättyä pienempi. Melko voimakkaitakin sateita on kyllä odotettavissa, mutta hänen mukaansa tulvien todennäköisyys on "siinä ja siinä".

Tämän hetken havaintojen mukaan tuskin tulee, hän arvioi.

Jantusen mukaan on mahdollista, että ensi yönä menee rikki marraskuun lämpöennätys. Tämänhetkinen ennätys on mitattu Kemiössä, ja se on 14,3 astetta. Nyt yöllä voidaan Jantusen mukaan maksimissaan päästä 15 asteeseen maan lounaisosissa, todennäköisimmin Päijänteen länsipuolella sisämaassa.

Jantunen kertoo, että Ruotsin puolella on jo mitattu 18 astetta Örebron lentokentällä.

Se on kyllä kaikkien aikojen ennätys marraskuun lämpötilaksi, huikea lukema, hän kommentoi.