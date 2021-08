Elokuun sademäärä poikkeuksellinen – yhtä sateista on kerran 30 vuodessa tai harvemmin

Veikko Niittymaa

Arkistokuva vuoden 2008 sateista. Yläneen Keihäskoskella satoi yön aikana noin 60 millimetriä. Elokuun sademäärä hipoi 18.8. jo 170 millimetriä ja lisää vettä oli luvassa.

Kuuman ja kuivan kesän jälkeen kontrasti viileään ja sateiseen elokuuhun on ollut valtava. Ensimmäinen hallayö koettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä osassa maata.

Onko näin kylmä ja sateinen sää tähän vuodenaikaan tavanomainen vai ollaanko jo ennätyslukemissa?

”Elokuu on ollut tähän mennessä tavanomaista sateisempi. Keskilämpötilojen puolesta elokuu on ollut itse asiassa melko lämmin”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anniina Valtonen.

Vuorokauden ylimmät lämpötilat ovat olleet liki tavanomaisia, yön alimmat sen sijaan tavanomaista lämpimämpiä. Se johtuu Valtosen mukaan runsaasta pilvisyydestä.

Ensimmäiset hallayöt tähän aikaan vuodesta ovat tyypillisiä.

Sademäärät sen sijaan ovat olleet poikkeuksellisia.

”Osalla sääasemista sademäärä on ollut niin suuri, että se luetaan poikkeuksellisen sateiseksi. Se tarkoittaa, että yhtä sateista on kerran tai harvemmin 30 vuodessa.”

Suurin mitattu sademäärä on Vieremällä Kaarakkalan havaintoasemalla. Siellä sadetta oli tiistaihin mennessä kertynyt 173,1 millimetriä. Valtosen mukaan elokuussa sataa tyypillisesti keskimäärin 74 millimetriä vettä. Keskiviikkona vuorokauden sadekertymä saattaa vielä paikoin ylittää 50 millimetriä.

Aivan pohjoisin Lappi on säästynyt suurilta sadesummilta, sillä tiistaihin mennessä elokuun sadekertymä oli kokonaisuudessaan alle 50 millimetriä.

Vaikka elokuun sadesummat ovat suuria, ennätyslukemiin on vielä matkaa. Suurin koskaan mitattu sademäärä on vuoden 1994 heinäkuulta. Laukaalla mitattiin tuolloin 301,9 millimetriä. Elokuun ennätys on vuodelta 1967. Silloin satoi 279,3 millimetriä.

Valtonen huomauttaa, että elokuuta on vielä viikon verran jäljellä.

Sateiden osalta sää näyttää keskiviikon jälkeen tosin jo poutaisemmalta.

”Keskiviikko on loppuviikon sateisin päivä, sen jälkeen vahvistuu korkeapaine.”

Myös pidempi ennuste antaa Valtosen mukaan viitteitä korkeapaineesta, joka saattaa pidellä sateita loitolla jonkin aikaa.

