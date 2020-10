Elokuva-arvio: Tove Jansson halusi olla taidemaalari, mutta maailma hullaantui muumeihin – Alma Pöystin tulkinta taiteilijasta on vavahduttavan intohimoinen

Sami Kuokkanen/Helsinki-filmi

Tove Jansson (Alma Pöysti) haluaisi keskittyä työhönsä taidemaalarina, mutta muumit vievät hänet mukanaan.

Kun sota loppuu, näyttää maailma taidemaalari Tove Janssonin (Alma Pöysti) mielestä monella tavalla ihastuttavan vapaalta. Ympärillä on taiteesta huumaantuneita ystäviä, siveltimen alla kangasta eikä juoma tai musiikki koskaan lopu kesken juhlien. Oma asunto tarjoaa nuorelle taiteilijalle ateljeen mutta myös vapautta kuvanveistäjäisän ankaralta katseelta.

Omat sävynsä Toven elämän palettiin tuo teatterinjohtaja Vivica Bandler (Krista Kosonen). Tove ei ole koskaan aikaisemmin rakastanut ketään samalla tavalla, mutta kaksikon intohimoinen suhde ei tunnu koskaan etenevän toivottuun suuntaan.

Myös taidemaalarin työ näyttää tempoilevan odottamattomille urille. Tove haluaisi keskittyä maalaamiseen, mutta sivutyönä alkaneet muumipiirrokset vievät häneltä jatkuvasti enemmän aikaa. Muumit valloittavat sydämiä, mutta Toven taide tuntuu jäävän vaille huomiota.

Zaida Bergrothin ohjaama Tove-elokuva on koskettava ja valloittava, juuri sellainen kuin rakastettu Tove Jansson ansaitsee. Alma Pöystin Tove on herkkä ja hurmaava, mutta ennen kaikkea intohimoinen, riehakas ja suurella sydämellä tunteva. Elokuvassa rakkaus on kokonaisvaltaisen ihanaa, mutta myös kipeää ja raastavaa.

Tove on tunnelmaltaan paljon villimpi ja voimakkaampi kuin tammikuussa ensi-iltansa saanut Helene Schjerfbeckin elämästä kertova Helene-elokuva, mutta samalla tavalla molemmat elokuvat antavat mahdollisuuden rakastua näihin upeisiin taiteilijoihin uudelleen. Elokuvia yhdistää myös se, että molemmissa Krista Kosonen tekee upeasti tärkeän sivuroolin taiteilijoiden rinnalla.

Tove. Ohjaus: Zaida Bergroth. Ensi-ilta 2.10.

