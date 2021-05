Teatteriarvio: Peppi Pitkätossun matkaan voi hypätä omalta kotisohvalta käsin – ruudulle puristettu teatterielämys on kompromisseista huolimatta riemukas kokemus

Jukka Kontkanen/Seinäjoen kaupunginteatteri

Peppi Pitkätossu (Henna Sormunen) ei suinkaan asu yksin, onhan hänellä seuranaan hevonen ja Herra Tossavainen.

Peppi Pitkätossu on tyttö, jolla on puhdas sydän, mutta usein varsin omalaatuinen käsitys siitä, miten on oikein toimia. Ei Peppi tietenkään mitään pahaa tarkoita, kukaan nyt ei vaan ole kertonut hänelle, miten pulpettiin istutaan nätisti tai että kermakakkuun ei ole soveliasta painaa omaa naamankuvaansa edes herkullisten koristeiden vuoksi.

Tällä kertaa Peppi järkyttää kotikulmiensa hienostorouvia Seinäjoen kaupunginteatterissa. Mukana ovat kaikki rakastetut hahmot aina täplikkäästä hevosesta ja lemmikkiapina Herra Tossavaisesta hullunkurisiin murtomiehiin saakka.

Koronarajoitusten vuoksi kevään esityksiä pääsee katsomaan paikan päällä vain kourallinen maailman vahvimman tytön ystäviä. Sadun mukaan voi kuitenkin heittäytyä kotisohvalta käsin ostamalla liput striimattuun esitykseen. Ruudun ääressä teatteritunnelmaan voi virittäytyä vielä lauantaina 8.5., keskiviikkona 12.5. ja torstaina 27.5.

Livelähetys ei suinkaan ala pompöösillä esiripun nostamisella. Aivan kuten tavallisestikin teatteriin saapuessa katsoja astuu sisälle aulaan ja etenee siitä pienten juontojen sekä haastattelujen saattelemana kohti itse teatterisalia. Muutamien minuuttien pituinen alustus on omiaan kuljettamaan katsojan ajatukset pian alkavaan esitykseen. Lisäksi se antaa hitusen peliaikaa heille, jotka jännittävät striimiin liittymistä ja teknisten laitteiden virittämistä. Alun tunnelmat jatkuvat myös väliajalla, jonka voi perinteisten teatterien vessajonojen sijaan käyttää ohjattuun välijumppaan.

Näytelmä on kuvattu onnistuneesti useampaa kameraa hyödyntäen. Toki kotisohvalta käsin katsoja ei voi kohdistaa katsettaan samalla tavalla vapaasti kuin teatterissa tavallisesti, mutta onneksi lähetys tarjoaa runsaasti sekä laajakuvia että kurkistuksia pieniin yksityiskohtiin.

Seinäjoen kaupunginteatterin tulkinta klassikkotarinasta on värikäs ja riemuisa. Henna Sormunen heittäytyy Pepin hahmoon ihailtavalla innokkuudella, joka varmasti tarttuu pienimpiinkin katsojiin. Erityisen herkullisia ovat esityksen värikäs puvustus ja iloiset peruukit.

Kokonaisuudessaan liveteatterin voima tuntuu välillä näytön kautta tarkkailtuna hieman turhan voimakkaalta, mutta toisaalta se on varsin ymmärrettävää, kun paikan päällä nautiskeltavaksi tarkoitettu taidemuoto ahdetaan kompaktiin, ruudulle lähetettävään pakettiin.

Peppi Pitkätossu Seinäjoen kaupunginteatterissa. Ohjaus: Anu Hälvä.

