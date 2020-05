Kalastusvideo: Nyt selviää, mikä on "vertsuhauki" – kalastusopas Juha Happonen on viihtynyt hommissaan jo 30 vuotta

Tosiharrastajien terminologia on maallikoille outoa kaikissa inhimillisen harrastustoiminnan muodoissa. Kalastuksen trenditermi vertikaalijigaus on saanut lempparin ”vertsu”.

Joten vertikaalijigaamalla saalistettu hauki on ”vertsuhauki.” Tämän MT-Jahtikuksan tiimi oppi, kun olimme avaamassa vapakalastuskauttamme toukokuussa Mänttän vesillä, Keurusselällä.

Oppaanamme toimi Juha Happonen, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa kalaoppaana. Juha on todellakin toiminut yli kolme vuosikymmentä päätoimisena kalaoppaana.

"Kyllä siihen mahtuu uskomaton määrä ihmeellisiä kokemuksia, asiakkainani on käynyt kalastajia yli 100:sta eri maasta", Juha toteaa iloisena.

Hänen on tuottanut kalaelämyksiä suuryritysten ylimmän johtotason vieraille, politiikan huippunimille ja yhtä lailla tavallisille kansalaisille. Hänen erityinen ylpeydenaiheensa on tilava ja vakaa kalastuslautta, jonne pääsee myös pyörätuolilla nauttimaan luonnosta ja luonnollisesta harrastuksesta, kalastamisesta. Hän on vienyt asiakkaitaan kotivesien lisäksi muun muassa Kanadaan. Opastetun kalastuksen suosio on hänen mukaansa tasaisessa kasvussa.

"Jigaaminen on se, jota asiakkaat nykyään eniten kyselevät, ja se on kyllä minunkin suosikkiongintamuotoni jota teen koko ajan myös vapaa-aikanani", Juha toteaa.

Ja jigaamisen hän osaa. Teknologia auttaa, Juhan lautassa on kolme luotainta jotka skannaavat pohjaa tehokkaasti laajalta alueelta. GPS-ohjatut sähkötoimiset potkurit pitävät lautan halutussa pisteessä joten täsmäkalastus onnistuu.

Nämä ja oppaan rautainen ammattitaito ja paikallisvesien tuntemus tietenkin tekevät mahdolliseksi sen, että päivän retkellä kalan löytyminen on todennäköistä ellei jopa varmahkoa. Eri asia on, millaista tavaraa kyytiin saadaan.

Vertsu eli vertikaalijigaus on uusimpia vapakalastuksen hittejä. Siinä viehettä eli jigiä pompotetaan pohjassa samalla kun vene hiljakseen liukuu eteenpäin.

"Vertikaalijigausta voi aivan hyvin tehdä soutuveneellä, antaa tuulen tai sähkömoottorin hiljakseen liikuttaa venettä", opastaa Juha.

Kallis teknologia ei siis ole edellytys vaan ainoastaan lisäapu tässäkin kalastuksen lajissa. Mutta kun asiakkaalla on joskus aikaa vain puoli päivää, on saalis löydettävä nopeasti.

Kauden aloituspäivänä keli Keurusselällä oli karu. Tuulta oli hieman liikaa vertikaalijigauksen kannalta, ja välillä taivas heitti päällemme peräti kylmää räntääkin. Emme antaneet sen lannistaa, vaan otimme kuin otimmekin pari kalaa ”vertsulla”. Sitä voi noissa olosuhteissa huoleti sanoa työvoitoksi. Teimme toki perinteistäkin jigaamista päivän aikana. Sen tulokset näet seuraavassa MT-Jahtikuksan tv-jaksossa.

On mainiota seurata Juhaa työssään. Hän innostuu aidosti pienimmästäkin nyppäyksestä, ja jokainen veneessä käyvä kala on hänelle aito ja riemukas ilonaihe, koolla ei ole merkitystä. Tässä on selvästi mies, jonka ammatinvalinta on mennyt niin sanotusti napakymppiin.

Keskipäivällä vietimme tunnin jigaten näpit jäässä, räntäsaeessa ja viimassa, ilman ainuttakaan elonmerkkiä kalaeläimistä. Lopetimme jo vitsailunkin. Yhtäkkiä kalaopas Happonen virnistää ja huudahtaa iloisesti:

"Eikoo hianoo! Häh?"

Siitä on kyse virkistyskalastuksessa. Se on hianoo. Silloinkin kun se hetkellisesti ei siltä tunnu.