KSML: Karhu nähty koulun lähellä Jyväskylässä − poliisi paikalla, oppilaita kehotettu pysymään sisälläPoliisin tiedotteen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta.
Keskisuomalainen uutisoi karhuhavainnosta Jyväskylässä Keljonkankaan yhtenäiskoulun lähellä. Paikan päälle on saapunut poliisi.
Vanhemmille lähetetyn Wilma-viestin mukaan karhu on nähty kävelemässä Aapistien koulun vieressä, KSML kertoo. Viestin mukaan karhuhavainto on tehty Hietatiellä ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä ulos.
Myös Keljonkankaan yhtenäiskoulun Sohlberginkadun koulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi. Lisäksi alueen päiväkotien uutisoidaan varautuneen karhuun. Päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa.
Poliisin tiedotteen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen.
Keskisuomalainen: Jyväskylän Hietatiellä Aapistien koulun lähistöllä havaittu karhu – poliisi paikalla, oppilaat ja päiväkodin lapset sisätiloissaArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat