Lieksalaisella pellolla pysäyttävä näky – kahdeksan kontiota ruokailemassa samaan aikaan Metsästäjäliitto hoputtaa asetusta karhun kiintiömetsästyksestä, jotta karhun kannanhoidollinen metsästys pääsisi alkamaan 20. elokuuta.

Yhtä aikaa pellolla oli kahdeksan karhua. Kuva: Arto Hiltunen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kahdeksan karhua kuvattiin yhtäaikaisesti pellolla Lieksassa. Metsästäjäliiton mukaan karhukanta on kasvanut merkittävästi ja karhut hakeutuvat jo laumoina asutusten läheisille nurmipelloille syömään.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että turvallisuuden huomioiminen on mahdotonta, koska karhuihin voi törmätä missä ja milloin vain. Eri puolilta maata onkin saatu jatkuvasti ilmoituksia asutuksen piiriin tulevista karhuista.

Metsästäjäliitto kiirehtiikin suurpetojen kiintiömetsästyksen ulottamista talvella toteutetun suden kiintiömetsästyksen ohella myös karhuihin ja ilveksiin.

”Edellytämme asetusta karhun kiintiömetsästyksestä niin, että karhun kannanhoidollinen metsästys pääsee alkamaan 20. elokuuta”, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Karhujen määrä on kasvanut Luken mukaan vuodesta 2024 vuoteen 2025 noin 16 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan karhuja on koko Suomessa nyt 2 800.

Ilvesten kanta on kasvanut runsaat 20 prosenttia. Ilveksiä on koko maassa ennusteen mukaan nyt noin 4 000. Metsästäjäliiton arvion mukaan ilveksiä on enemmän kuin Luken kanta-arvio osoittaa. Ilveskannan tiheys on joillain alueilla saavuttanut jo biologisen kantokyvyn rajan, sillä paikoin on tehty havaintoja nälkiintyneistä ilveksistä.

Kasvu on jatkunut samanlaisena viimeisten vuosien ajan, koska suurpetojen metsästys on valitusten ja oikeuden päätösten vuoksi estynyt.