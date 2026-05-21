Kiinnostaako ampumaharjoittelu? ABC-koulutus tarjoaa turvallisen tavan harjoittelun aloittamiseen Turvallisiin riistalaukauksiin tähtääviä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia järjestetään tänä kesänä ympäri Suomea.

Painopiste koulutuksessa on turvallisuudessa ja aseen hallinnassa. Kuva: Tero Ylioja

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Metsästysammunnan ABC on Suomen Metsästäjäliiton kehittämä vapaaehtoinen ampumakoulutus, jonka tarkoituksena on opettaa metsästysammunnan ja turvallisen aseenkäsittelyn perusteet heti oikein.

Metsästysammunnan ABC -koulutuksia kehitetään ja lisätään kautta maan, jotta yhä useampi metsästäjä pääsee harjoittelemaan ohjatusti ampumaradalla.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi haulikko- ja kivääriammunnan perusteita ampumaradalla. Painopiste on turvallisuudessa ja aseen hallinnassa. Koulutus madaltaa kynnystä tulla ampumaradalle ja antaa osallistujille valmiudet jatkaa omaehtoista harjoittelua turvallisesti.

Metsästysammunnan ABC -koulutukset on suunnattu erityisesti metsästyskorttia juuri suorittaville, uusille tai vain vähän ampuneille metsästäjille. Koulutuksiin voivat osallistua kaikenikäiset ja alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella. Koulutukseen voi osallistua myös ilman omaa asetta tai aselupaa, mukaan tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.

Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessa, että perinteinen kuuden tunnin ratakoulutus kutistuu lyhyemmäksi. Ampumaradalla toteutettavat haulikko- ja kivääriosuudet ovat kumpikin kahden tunnin mittaisia, mutta näitä tukee itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus, jonka avulla teoriaan voi perehtyä etukäteen.

