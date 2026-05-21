Keskustan Kemppi Harjanteen ehdotuksesta: ”Ei ole kestävä”Kansanedustaja Hilkka Kempin (kesk.) mukaan maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö tulisi yhdistää.
Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi ottaa osaa Atte Harjanteen (vihr.) aloittamaan keskusteluun maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta.
Kempin mukaan lakkautusta parempi idea olisi ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhdistäminen. Yhdistetty ministeriö vastaisi hänen mukaansa luonnonvaroista ja ympäristöstä.
”Vihreiden vaatimus maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta ei ole kestävä”, Kemppi sanoo tiedotteessaan.
Hän ajattelee, että kaksi luontoa ja luonnonvaroja käsittelevää ministeriötä hidastaa päätöksentekoa.
”Nykymallissa on hidastavaa päällekkäisyyttä ja jäätävää ristivetoa. Olisi edistyksellistä tuoda eri näkökulmat yhteiseen pöytään jo valmisteluvaiheessa. Ihmisten, elinkeinojen ja ympäristön tarpeet pitää sovittaa yhteen niin, että asiat etenevät tehokkaasti.”
Kemppi sanoo saaneensa tarpeeksi päätöskoneiston näyttävistä sisäisistä väännöistä niin metsien suojelussa, vesistöissä kuin maankäyttösektorin ilmastopolitiikassakin.
"Maailma muuttuu, ja rakenteiden pitää muuttua maailman mukana. Vanhojen siilojen palvonnan sijaan annetaan uuden luudan lakaista", Kemppi sanoo.
