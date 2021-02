Poliisi määräsi kolmijalkaisen suden lopetettavaksi: "Eläimen kulkeminen on hankalaa ja se liikkuu pihoilla sekä auratuilla teillä"

Poliisi on määrännyt Huittisten ja Punkalaitumen alueella kulkeneen kolmijalkaisen suden lopetettavaksi. Päätöksessä on sovellettu sekä eläinsuojelu- että poliisilakia, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Reijo Pennanen MT:eelle.

"Susi on muun muassa tallentunut videoille ja siitä on näköhavaintoja, joiden perusteella on todettu, että sen kulkeminen on hankalaa. Päätöksenteossa on konsultoitu myös valvontaeläinlääkäriä, joka oli myös sitä mieltä, että suden lopettaminen on oikea päätös", kertoo Pennanen.

Eläinsuojelulaki velvoittaa lopettamaan eläimen, jonka hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta.

Susi ja sen nelijalkainen kaveri tallentuivat muun muassa Huittisissa Sammun kylässä broilereita kasvattavan Ari Mahlamäen valvontakameraan viime viikon lopulla.

Valvontakameran videoita alettiin tutkia lähiseudun asukkaan vinkistä. "Hän kyseli, onko meillä näkynyt susia, kun hän oli nähnyt viime viikon sunnuntaina tiellä sudenkaltaisen eläimen jolkottelemassa meidän suuntaan", kertoo Mahlamäki.

Pennanen sanoo, että susi on havaintojen perusteella kulkenut auratuilla teillä ja pihoilla, missä sen on helpompi kulkea. "Koska eläin liikkuu alueilla, missä suden ja ihmisten sekä kotieläinten kohtaamisriski kasvaa, on päätöksessä sovellettu myös poliisilakia."

Poliisilla on poliisilain perusteella toimivaltuudet puuttua suurpetojen aiheuttamiin äkillisiin tai akuutteihin turvallisuusuhkiin.

Suden lopetus hoidetaan suurriistavirka-aputehtävänä.

