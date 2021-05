Uusi rumpuputki pelasti haukien kudun Nisulanpotissa – poikaset tarvitsevat lämpöä ja suojaa menestyäkseen

"Suomessa on aika paljon huonoon kuntoon menneitä kutupaikkoja", Keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju harmittelee.

Juha Ojaharju

Kokkolan luonnonsuojelualueella sijaitsevaan lämminvetiseen Nisulanpotin puroon asennettu kamera antaa mahdollisuuden seurata kalojen liikkeitä.

Haukien ja muiden kalojen kutua on seurattu tänä vuonna videoseurannalla Kokkolan Nisulanpotissa. Aikaisemmin kutu olisi onnistunut huomattavasti huonommin, sillä vesistöön oli muodostunut melkoisia esteitä kuteville kaloille.

"Kyseinen kohde on pieni lampi, josta johtaa puro mereen. Se kunnostettiin kolme vuotta sitten haukitehdashankkeen pilottikohteena yhdessä kokkolalaisten ja kaupungin kanssa", Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju kertoo.

"Puro kulkee kohti merta tien alta, ja siinä kohdin rumpuputki oli romahtanut. Vesi kulki putken alta, eikä kaloilla ollut pääsyä lammelle vuosiin kunnes paikalle vaihdettiin puolta isompi putki."

Haukitehtaita valmistuu ympäri maata. Pari kohdetta on valmiina, osa on kesken ja aika monta on lähdössä toteutumaan.

"Tässä riittää töitä, Suomessa on aika paljon huonoon kuntoon menneitä kutupaikkoja. Kuortaneenjärvellä tehtiin juuri yksi kohde, Vihdissä myös. Lisäksi Kristiinankaupungissa ja Kotkassa hankkeita on menossa."

Kutevat kalat kaipaavat lisääntyäkseen lämmintä vettä ja kasvillisuutta. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä nopeammin pikkukalat kasvavat kokoa.

"Meren rannikolla lammen ja meren veden lämpötiloissa on suuri ero lämpötiloissa. Poikaset saavat kasvulleen varaslähdön lämpöisessä lammessa."

Suomenlahdella haukikannat ovat kehittyneet koko ajan huonommiksi, kun isot hapettomat alueet valtaavat kalojen tarvitsemia kutulahtia.

"Sisävesillä yksi syy siihen, että hauet voivat huonosti, on tulvissa. Esimerkiksi Kuortane on hyvä esimerkki siitä, kun tulva tulee ja nousee rannalle nopeasti juuri samaan aikaan hauenkudun kanssa. Tällöin usein käy niin, että tulvarannalle tehty kutu jää kuivalle maalle."

Haukitehtaassa vettä pidätetään lammessa, jossa mäti ehtii rauhassa kuoriutua kaloiksi.

Hauki vaeltaa maksimissaan 10 kilometrin matkoja, minkä takia paikkoja kevätromansseille pitäisi olla riittävästi tarjolla.

"Kutu on kova ponnistus kaloille, sillä mädin ja maidin tuottamiseen menee paljon energiaa, ja kala altistuu taudeille. Puuhiensa jälkeen ne ovat nälissään, minkä kalastajat hyvin tietävät."

