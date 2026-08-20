Metsästäjä ilmoitti erehdyksensä huomattuaan asiasta viipymättä metsästyksen johtajalle ja seuran puheenjohtajalle.

Erehdyksessä ammuttu laukaus Satakunnassa johti rikostuomioon. Kuvituskuva, ei liity tapaukseen.

Erehdyksessä ammuttu laukaus Satakunnassa johti rikostuomioon. Kuvituskuva, ei liity tapaukseen. Kuva: Johannes Tervo

Satakuntalaismies ampui joulun alla 2024 hirven, vaikka hänellä tai hänen edustamallaan metsästysseuralla ei ole ollut pyyntilupaa hirven kaatamiseen.

Tapauksesta uutisoi Satakunnan Kansa.

Lehden mukaan metsästäjän tarkoituksena oli ampua peura. Hämäryys kuitenkin vaikutti näkyvyyteen ja lajin tunnistamiseen.

Metsästäjä ilmoitti erehdyksensä huomattuaan asiasta viipymättä metsästyksen johtajalle ja seuran puheenjohtajalle. Pian paikalle kutsuttiin poliisi.

Erehdyksessä ammuttu laukaus johtikin rikostuomioon käräjäoikeudessa. Metsästäjä tuomittiin metsästysrikoksesta.

Oikeus katsoi, ettei hän ollut metsästyslain edellyttämällä tavalla asianmukaisesti varmistunut eläimen lajista ennen ampumista.

Tapauksen hirvi huutokaupattiin Satakunnan Kansan mukaan 1 020 eurolla, joka tilitettiin Suomen valtiolle.

Metsästäjä määrättiin rangaistuksena 35 päiväsakkoa ja rikosuhrimaksu, jotka tekivät yhteensä 1 340 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.

Satakunnan Kansa: Hirven ampuminen toi yli tonnin sakot satakuntalaismetsästäjälle

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.