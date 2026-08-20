Yle: Kittilässä kaadettiin harvinainen saalis – metsästäjä luuli villisikahavaintoja huhupuheiksi, kunnes näki omin silminMetsästäjä ampui viime viikolla lappilaisittain harvinaisen saaliin. Suomen pohjoisimmat villisikahavainnot ovat tähän asti olleet Tornion seudulla.
Rovaniemen ja Kittilän rajan tuntumassa Helpin kylällä ammuttiin viime viikolla satakiloinen villisika, kertoo Yle.
Saaliista tekee harvinaisen se, että Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen pohjoisimmat villisikahavainnot ovat tähän asti olleet Tornion seudulla.
Villisian ampunut Pertti Helppikangas kertoo Ylen haastattelussa, että kylällä oli ollut jo aiempana iltana havaintoja siasta, mutta hän arveli niitä huhupuheiksi. Tiistai-iltana Helppikangas havaitsi villisian itse ja kaatoi sen koiransa avulla.
Villisika levittäytyy koko ajan pohjoisemmas ilmastonmuutoksen myötä. Luken tutkija Elmo Miettinen toteaa Ylelle, että levittäytyminen tapahtuu yksittäistapauksina.
”Tämä on hitaan kehityksen jatkumoa.”
Helppikangas kertoo lähettäneensä Ruokavirastolle näytteen siasta. Näytteessä ei ole todettu afrikkalaista sikaruttoa.
Yle: Metsästäjä ampui saaliin, jollaista ei pitäisi Lapissa olla: satakiloisen villisianArtikkelin aiheet
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