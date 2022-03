Korkeat hanget ovat aiheuttaneet metsäkauriille ahdingon – Itä-Häme: Nälkä ajaa metsäkauriit kaupunkeihin

Arvi Tyni

Etelä-Suomen poikkeuksellisen suuri lumimäärä vaikeuttaa metsäkauriiden ravinnonsaantia. Arkistokuva.

Suuri lumimäärä on ajanut metsäkauriita ahdinkoon. Itä-Häme -lehti kertoo lukijoidensa raportoineen Heinolan kaupunkiin hakeutuneista kaurislaumoista, jotka etsivät nälissään syötävää muun muassa istutuksista.

"Kauriiden on nyt vaikea liikkua metsissä, koska lunta on poikkeuksellisen paljon ja niiden on vaikea löytää ravintoa. Siksi ne hakeutuvat mielellään ihmisten pihoihin ja puutarhoihin", Itä-Häme kirjoittaa.

Heinolan seudun riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Marko Erjansalo arvioi lehdessä, että kaupungin asuinalueilta saattaa tulla kevään kuluessa myös ilveshavaintoja, sillä metsäkauriit ovat helppoja saaliita ilveksille.

