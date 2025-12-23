Siirry pääsisältöön
Joulukorteissa metsän eläimet ovat pitäneet pintansa vuosikymmenestä toiseen
Tänä vuonna Riihimäen metsästysmuseon joulukorttinäyttelyn teemana onkin joulunviettoon kokoontuva metsänväki.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
23.12.2025
21:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
joulukortti
Suomen metsästysmuseo
Riihimäki
näyttely
Joulu
Jouluperinteet
Museot
Riihimäki
