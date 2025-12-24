Timber-Online: Sveitsiin rakennetaan Euroopan suurinta massiivipuista sairaalaa ”kuupuusta” Arlesheimin sairaalaa rakennetaan antroposofisten periaatteiden mukaan.

Sveitsiin lähelle Baselia rakennetaan Euroopan suurinta massiivipuista sairaalaa. Puuelementit kootaan itävaltalaisen Thoma Holzin kehittämällä Holz100-menetelmällä, jossa ristiin ladotut massiivipuukerrokset kiinnitetään toisiinsa puutapeilla. Koostamisessa ei käytetä lainkaan liimoja, metalleja, kemikaaleja tai puunsuoja-aineita, uutisoi verkkosivusto Timber-Online.

Arlesheimin sairaala ei muutenkaan ole aivan tavallinen. Se perustettiin vuonna 1921 antroposofian luojan Rudolf Steinerin tuella.

Uuden sairaalarakennuksen suunnittelutiimi seurasi antroposofisen arkkitehtuurin periaatteita, jotka keskittyvät ihmisen terveyteen ja elinvoimaan. Esteettinen ja terveyttä edistävä suunnittelutapa painottaa tasapainoisia mittasuhteita ja vastakohtia, sisä- ja ulkotilojen harmoniaa sekä yksityiskohtien ja kokonaisuuden yhteyttä.

Voidaan puhua myös parantavasta arkkitehtuurista. Siksi suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota materiaaleihin, akustiikkaan, tuoksuihin, luonnonvaloon, väreihin ja tilalliseen hahmotettavuuteen.

Yksi erikoisuus on, että Holz100-rakentamisessa käytetään vain kuunvaiheen mukaan kaadettua puuta (engl. moon wood). Se kaadetaan talvella vähenevän tai uuden kuun aikaan, jolloin puun nestevirtauksien sanotaan olevan vähäisempiä. Näin puu olisi tavanomaista tiiviimpää ja kestävämpää.

Uutta sairaalaa rakennetaan parhaillaan, ja se avataan vuoden 2027 alussa. Rakennuksen ovat suunnitelleet 9grad architektur Alankomaista ja sveitsiläinen BSS Architekten.

