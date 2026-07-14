Päivän ravit: Uusintaottelu Tammakriteriumin karsinnoissaTiistain ravien huippuhetkiä ovat Teivossa ajettavat Tammakriteriumin karsinnat. Kahdesta karsintalähdöstä seulotaan finalisteja kuninkuusraviperjantaina ajettavaan finaaliin.
Ensimmäisessä karsinnassa on uusintaottelun makua, kun Tammahambon voittanut Shackhills Hazel ja Lahdessa sen prässin alla keulasta kolmanneksi sijoittunut Magnolia ovat taas samassa kisassa.
Lahdessa laukannut Kasvattajakruunun sankaritar Arctic Greetta heittää mausteensa soppaan.
Toisen karsinnan selvä suosikki on ikäluokan raharuhtinatar Miss White Gold. Sen kovin vastustaja on kasiradalta matkaan lähtevä Tiffany Ale, jonka kuulumiset valmentaja Riina Korhonen kertoo MT Hevosten jutussa tiistaina.
Mielenkiintoinen on myös Kriteriumkoe, vaikka sen avainhevosista Coriolanus Frido onkin jäänyt pois. Lahdessa voittanut Candy Boy Power kantaa suosikin paineet.
Illalla Ruotsin puolella ravataan Bodenissa, Hagmyrenissä ja Jägersrossa.
Bodenissa on tavalliseen tapaan paljon suomalaisvalmentajien hevosia startissa. Ruotsin ykkösravit ravataan Jägersrossa, jossa illan kohokohtina ovat kolmevuotiaiden Breeders Course -karsinnat.Artikkelin aiheet
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