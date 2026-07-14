Raakaöljyn hinnat kovassa nousussa — pörssikurssit laskussa Markkinastrategi arvioi, että presidentti Trumpin suunnittelema turvallisuusmaksu nostaisi jokaisen Hormuzinsalmen läpi kuljetettavan öljybarrelin hintaa huomattavasti.

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Markkinoilla pyritään arvioimaan, miten tuore sapelienkalistelu vaikuttaa öljyn ja hyödykkeiden hintoihin. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli yhdeksän prosentin nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella.

Varhain tiistaiaamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta.

Lähi-idän epävakaa tilanne painoi myös New Yorkin pörssejä Yhdysvalloissa. Pääindekseistä kovimmassa laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka sulkeutui maanantaina 1,6 prosentin laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli pörssipäivän päätteeksi 0,3 prosenttia ja laaja-alainen S&P 500 puolestaan 0,8 prosenttia pakkasella.

Iranin satamien sulun on määrä alkaa tiistai-iltana. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi presidentti Donald Trumpin ilmoitus siitä, että Yhdysvallat aikoo ottaa Hormuzinsalmen haltuunsa ja ettei iranilaisia aluksia jatkossa päästetä salmen läpi.

Trump ilmoitti Truth Social -alustallaan, että muilta kuin iranilaisilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo periä 20 prosenttia kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta.

Iranin asevoimat sanoi maanantaina, ettei Iran anna Yhdysvaltojen puuttua Hormuzinsalmen hallintaan. Iranin vallankumouskaarti syytti Yhdysvaltojen vaarantavan maailman öljy- ja kaasutoimitukset puuttuessaan Hormuzinsalmen toimintaan.

”Trumpin kanssa ei koskaan tiedä, kuinka vakavasti tällaisiin lausuntoihin kannattaa suhtautua.” Jason Wong

Markkinoilla pyritään arvioimaan, miten tuore sapelienkalistelu vaikuttaa öljyn ja hyödykkeiden hintoihin sekä laivaliikenteeseen öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzinsalmella.

BNZ-pankin markkinastrategi Jason Wong arvioi, että Trumpin suunnittelema turvallisuusmaksu nostaisi jokaisen salmen läpi tyypillisellä supertankkerilla kuljetettavan öljybarrelin hintaa noin 16 dollarilla.

”Trumpin kanssa ei koskaan tiedä, kuinka vakavasti tällaisiin lausuntoihin kannattaa suhtautua. Yhdysvaltojen liittolaiset Persianlahdella eivät kuitenkaan olisi tyytyväisiä tähän suunnitelmaan, ja se melko varmasti rikkoo kansainvälistä oikeutta”, sanoo Wong.

Wongin mukaan Trumpin suunnitelma ei luultavasti pidä. Hänen mukaansa kyseessä voisi olla vain neuvottelutaktiikka, jolla Iran pyritään saamaan keskeyttämään iskut alueella liikennöiviin laivoihin.