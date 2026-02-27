Viikonlopun ravit: Joensuussa 75-ravit, Antti Ojanperän viimeinen viikonloppu RanskassaKotimaan raviviikko huipentuu lauantaina Joensuussa. Antti Ojanperän ensimmäinen kausi Pariisin talvimeetingissä lähentelee loppuaan. Ruotsissa lopetellaan talven kestänyttä kenkäpakkoa.
Perjantai 27. helmikuuta
Perjantaina ravataan Äimärautiolla. Oulussa pahin hevospula alkaa helpottaa, vaikka kymmenen lähdön iltaraveissa muutama kovin vajaa lähtö onkin. Pelipuolella kärki on Toto5, joka alkaa ravien neljännestä lähdöstä.
Ohjastajista kiireisin Oulussa on radan viime vuoden ajajaliigan voittanut Ville Pohjola, jolla on viimeistä lähtöä lukuun ottamatta ohjastettava illan jokaisessa ravilähdössä sekä myös koelähdössä. Etelämpää Oulussa piipahtavat nuoret ohjastajaässät Tuukka Varis sekä Tino Keväänranta.
Oulun ravit alkavat kello 18.00. Toto5 karautetaan liikkeelle kello 19.10.
Ruotsin iltaravit ajetaan Eskilstunassa. Perjantaiseen tapaan pelin nimi on Toto64.
Suomalaisnimistä Eskilstunassa kilpailee Matti Nisonen, joka ohjastaa valmentamaansa Mozart B.R:ää kuusnelosen avauslähdössä. Seuraavassa lähdössä Anton Punkka ohjastaa Veli Joukaisen valmentamaa Re Della Collinaa.
Antti Ojanperä kilpailee vielä viikonloppuna Vincennesissä ennen filiaalin siirtymistä Suomeen. Perjantaina päätöslähdössä kilpailee Lightning Stride, jota ohjastaa Santtu Raitala.
Suomen ykkösohjastajalla on kiireisen tuntuinen aikataulu, sillä Pariisin startti on Suomen aikaa kello 21.15. Lauantaina Raitalalla on monta ohjastustehtävää Joensuussa.
Lauantai 28. helmikuuta
Joensuun 75-iltapäivän päälähtö on kylmäveristen Kultajousi-ajo, jonka voittaja palkitaan 10 000 eurolla.
Lähdön suosikki on Antti Ojanperän valmentama Profiili. Se saa haasteen mm. Morisonilta ja Havglimtilta.
Toto75:ssä on jälleen ylimääräistä rahaa. Jackpot on lauantaina lähes 22 000 euron suuruinen.
Joensuun 11 lähtöä käsittävät ravit alkavat kello 13.00, jolloin alkaa myös TotoTV:n studiolähetys. Studioisäntänä toimii Jere Törmänen. Asiantuntijana on Tappi Hoikka, ja varikolla häärää Juuso Väyrynen.
Ojanperällä on lauantaina monta rautaa tulessa, sillä Ranskassa pihtiputaalaisen tallista starttaa kaksi hevosta. Kello 16.15 Main Stagea ohjastaa Franck Nivard, ja kello 17.33 Dozen Of Oystersin ohjaksissa on Gabriele Gelormini.
Suurten pottien metsästäjät ovat lauantaina valppaana Ruotsin Toto85-pelin suhteen, sillä Axevallan kierros on siunattu 1 978 000 miljoonan euron jackpotilla.
Kierroksella on myös urheilullista säpinää, sillä kultadivisioonassa starttaa vuotensa timanttisesti aloittanut Stens Rubin, jolle talviset olosuhteet sopivat hienosti.
Toto85 alkaa kello 17.10.
Sunnuntai 1. maaliskuuta
Sunnuntaina ravataan Teivossa. Talvirieharaveissa on lystiä koko perheelle. Varsinaiset ravit alkavat kello 13.00. Sunnuntain pääpeli on Toto4, joka alkaa kello 14.10.
Ruotsissa ravataan sunnuntaina Kalmarissa, jonka Toto75 pyörähtää käyntiin kello 16.00.
Virallinen kenkäpakko päättyy Ruotsissa maaliskuun alussa, joten sunnuntaista alkaen hevosten balansseja on taas vahdittava sillä silmällä. Olosuhteiden pakosta eläinlääkäri voi määrätä ravikohtaisen kenkäpakon myös maaliskuussa.
Juttua korjattu 27.2. 2026 kello 12.06: Toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, lauantain ravipäivä ei ole Joensuun kauden ensimmäinen.Artikkelin aiheet
