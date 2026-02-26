Mikko Mäentausta videohaastattelussa – maailmancupista varovaiset suomalaisodotukset, Jone Illiltä toiveissa kova suoritus GP:ssä Suomen esteratsastusmaajoukkueen kapteeni Mikko Mäentausta kertoo videohaastattelussa ajatuksensa ja odotuksensa Helsinki International Horse Show’n pääpäivien alla.

Mikko Mäentausta on Suomen esteratsastusmaajoukkueen kapteeni. Pitkään Saksassa vaikuttanut Mäentausta on itsekin entinen huippuratsastaja. Arkistokuva. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ratsastus Ville Toivonen

Helsinki International Horse Show’n viiden tähden kansainväliset luokat alkavat perjantaina. MT Hevoset haastatteli esteratsastuksen maajoukkuekapteeni Mikko Mäentaustaa torstaina hänen ajatuksistaan suomalaisten menestyksen suhteen ja muutenkin.

Maailmancupissa ratsastavien suomalaisten Jasmin Seppälä-Geerinkin ja Anna-Julia Kontion osalta Mäentausta pitää jalat maassa. Hän toteaa ratsukoiden olevan vielä varsin kokemattomia kansainvälisellä ykköstasolla, mutta odottaa nousujohteisia suorituksia.

Mäentausta arvioi, että molempien osalta maailmancup-radan suorittaminen kahdella pudotuksella olisi hyvä suoritus.

”Kaikki mikä on parempi on tosi hyvä, mutta odotetaan ja katsotaan millaiset radat sieltä tulee.”

Kansainvälisissä viiden tähden luokissa on lupaavia suomalaisratsastajia vasta 18-vuotiaista Jone Illistä ja Aida Hämäläisestä lähtien. Heistä Mäentausta odottaa tuloksentekoa etenkin Jone Illiltä.

”Jonen kohdalla odotukset ovat grand prix’ssä vaikka puhtaaseen rataan, varmasti hänellä omissakin ajatuksissaan”, Mäentausta arvioi.

Mäentausta painottaa HIHS:n olevan suomalaisen ratsastusurheilun juhlatapahtuma.

”Useimmiten ei voi sanoa, että on hyvä kun on siirrytty 30 vuotta taaksepäin, mutta paluu Messukeskukseen on upea asia. Täällä on hienot puitteet ja kaikki näyttää todella hienolta”, Mäentausta iloitsee.

Mikko Mäentaustalla on takana pitkä ja ansiokas ura esteratsastajana. Muutama vuosi sitten kilpailu-uransa päättänyt Mäentausta myöntää, että isoissa kisatapahtumissa myös kaipuu radoille nousee hetkittäin.

”Mukava näissä on olla mukana tälläkin osa-alueella”, hän kuitenkin painottaa.

Mikko Mäentausta kertoo myös muun muassa muistojaan takavuosien Horse Show -viikonlopuilta Messukeskuksesta, mitä hän huippuratsastajia katsoessaan erityisesti seuraa ja kuka ratsastaja oli hänen suosikkinsa nuoruudessa – ja on edelleen.