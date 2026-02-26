Päivän ravit: Kotimaassa välipäivä, mutta raveja riittää koko päiväksiTorstaina ei Suomessa ravata, joten katseet käännetään Ruotsiin ja Ranskaan. Raveja pystyy katsomaan jo alkuiltapäivästä.
Suomen ravittomaan torstaihin ollaan saatu tottua jo vuoden alusta lähtien. Ainoa poikkeus oli taannoisissa Oulun raveissa, jotka siirrettiin pakkasen takia torstaille.
Ensimmäinen täysi raviviikko ajetaan Suomessa huhtikuun puolivälissä. Kaustisen Nikula saa olla ensimmäinen torstairavien näyttämö 16. huhtikuuta.
Örebron lounasraveissa kilpailee Mijanou (Andover Hall). Jorma Kontio ohjastaa vaimonsa Päivi Kontion valmentamaa tammaa ravien toisessa lähdössä kello 13.42. Jorma Kontion tuoreista kuulumisista voi lukea MT Hevosista.
Örebrossa pelataan sekä Toto4- että Toto5-pelit.
Kello 14.45 alkaa TotoTV-lähetys Ranskan raveista. Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka ovat tuttuun tapaan studiossa. Tänään ravataan Cagnes-sur-Merissä kello 14.55 alkaen.
Ranskan pelillinen kärki on Toto4, joka käynnistyy ravien viidennestä lähdöstä, Prix d’Helsingistä. Peli sulkeutuu kello 17.15.
Illalla keskitytään Åbyn raveihin, missä pelataan Toto64. Avauskohteessa kilpailee Hanna Lähdekorven valmentama That’s So Spicy. Pikkutauolta palaavaa ruunaa ohjastajaa tällä kertaa Viktor Malmrot.
Lähdössä on koko kierroksen eniten pelattu hevonen. Katmandu Mearas kilpaili viimeksi kivikovassa T85-finaalilähdössä. Johan Untersteiner matkasi ruunalla kolmannessa parissa sisällä, mistä loppusuoralla ei tullut koskaan kiritiloja. Katmandu Mearas rullasi kolmantena maaliin miljoonan näköisenä.
Tätä edeltäneessä Färjestadin lauantailähdössä Katmandu Mearas kärsi vetämättömästä selästä kirin alkuvaiheessa, mutta ehti siitä huolimatta komeasti kakkoseksi. Tässä lähdössä on vastassa ihan kelpo hevosia, mutta Untersteinerin treenattava on siitä huolimatta suuri suosikki.
Åbyn kolmantena kohteena ajetaan montélähtö, jossa kilpailee Mikko Ahon valmentama Gasparito. Ruunaa ratsastaa Mikko Ahon tytär Iina Aho.
Åbyn Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
