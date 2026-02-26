Yksi laitos ahmii liki neljän suomalaisen vuosipäästöt – merivesi muuttuu hiilinieluksi uuden teknologian avullaHollantilainen yritys aikoo lähivuosina kaupallistaa keksintönsä päästömarkkinoiden käyttöön.
Hiilidioksidin talteenotto kasvaa osana ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Suomessa talteenottoa ollaan aloittamassa esimerkiksi Rauman sellutehtaalla. Myös muualla Euroopassa talteenotto on yleistymässä.
Hollannissa teknologiayhtiö SeaO₂ on aikeissa laajentaa tekniikkaa, jolla merivettä käsitellään hiilidioksidin poistamiseksi. Käsitelty vesi palautetaan mereen, jolloin se voi sitoa itseensä jälleen uutta hiilidioksidia.
”Meret sitovat yli 25 prosenttia ihmisen tuottamista hiilidioksidipäästöistä ja vesi voi sisältää valtavasti enemmän hiiltä kuin ilma. Siksi vesi on niin tehokas työkalu hiilidioksidin talteenotossa”, yrityksen liiketoiminnan kehittäjä Zamin Syed kertoo EU-komission julkaisemassa, yritystä käsittelevässä artikkelissa.
Yrityksen merikontti-kokoinen pilottilaitos toimii tällä hetkellä Hollannissa. Se kykenee poistamaan ilmakehästä 25 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Määrä vastaa vajaan neljän suomalaisen hiilidioksidipäästöjä vuoden 2022 tasolla mitattuna.
Lisähyötynä tekniikka voi auttaa vähentämään merien happamoitumista.
Teknologiaa olisi periaatteessa mahdollista hyödyntää rannikoilla ympäri maailmaa.
Yritys kumminkin suosii laitteistonsa sijoittamista nykyiseen infraan, esimerkiksi suolanpoistolaitoksille. Tämä säästää energiaa ja rahaa.
Mahdollisia tulevia kohteita yrityksen laitteistoille voisivat olla tiedotteen mukaan Norja ja Kanada. Laajentumalla yritys pyrkii myös jatkokehittämään poistoteknologiaa.
SeaO₂ suunnittelee seuraavaa laajennusprojektia vuodelle 2028. Sitä varten käynnistetään ensi vuoden alussa rahoituskierros, jolla on tarkoitus kerätä noin 12 miljoonan euron rahoitus.
Yritys on jo myynyt ennalta hiilenpoistoa. Esimerkiksi ruotsalainen laskutusyhtiö Klarna kuuluu yrityksen asiakkaisiin.
Vuoden 2028 projektin aikana hiilipisteillä käytävää kauppaa on tarkoitus laajentaa entisestään. SeaO₂ myös selvittää tapoja hyödyntää talteen otettua hiilidioksidia muiden yritysten raaka-aineena, esimerkiksi polttoaineiden valmistuksessa.
SeaO₂ on vuonna 2021 perustettu start up -yritys, jossa työskentelee 12 ihmistä. Joukossa on muun muassa kemistejä, merentutkijoita ja insinöörejä.
Yritys on saanut liiketoimintansa kehittämiseen apua EU:n Blue Invest -ohjelmalta. Kyseessä on meriteknologian ja -talouden alalla toimiville yrityksille suunnattu tukiohjelma.
