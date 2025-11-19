Yolo Savoy lyö alkutahdit bonusjahdille Keskiviikon Toto75-ravit kisataan tällä kertaa Rovaniemellä. Avauskohteen Yolo Savoy ja viimeisen kohteen Riksun Xavier toimivat vihjerivin ankkureina. Jackpot-rahaa on pelaajille tarjolla lähes 57 000 euroa.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ravivihjeet Juha Jokinen

Viimeksi Seinäjoella voimissaan pussiin juuttunut Yolo Savoy kilpailee mainiossa vireessä. Callela Nelson ja Kurri Jari Boko jäivät viimeksi edelle.

Lähtö näyttää nyt paperilla sopivalta. Rovaniemellä systeemin varma kilpailee kengät jalassa, mutta kokenut konkari tuskin siitä suuremmin häiriintyy.

Toisessa kohteessa suosikkien lisäksi kannattaa huomioida Markin Andre. Ylivieskan ja Killerin esitykset ovat olleet oikein hyviä ja juoksun onnistuessa voitto ei saa yllättää. Five Ants Are More, Back On Stage ja Cgra W.F. kuuluvat kaikille lapuille.

Kolmas kohde on altis yllätyksille. Epic Combo on vahva jyrä, joka jää aina alussa, mutta kirii rehdisti loppua. Pure Keyla kärsii nopeana avaajana takarivistä.

Callela Evelyn on luokaltaan lähdön eliittiä, mutta laukat ovat olleet pinnassa. Siksi mukaan mahtuvat myös Patriotique, Sabator ja Dixie Halm.

Tricky Chavaroche on neljännessä kohteessa jopa varmaehdokas. Vahva puurtaja pystyy tekemään omaa juoksua, eikä takarivi ole este voittokulun jatkumiselle.

Brandon Orden ei ole alussa nopea, joten sisäradalta on pieni vaara jäädä pitkäksi aikaa pussiin.

Backwood Fiona muistetaan Tornion T75-kierroksen suuryllättäjänä. Hyvältä paikaltaan se kannattaa huomioida ajoissa.

Fat Rabbit debytoi Kuopiossa voitokkaasti ja kulki kirikierroksen 12-vauhtia. Global Destination olisi keulaan päästessään hankala ohitettava.

Urban Africa ja Rocket Tile kannattaa huomioida, jos kahta suosikkia lähtee varmistelemaan.

Fix You pääsee pitkästä aikaa liikkeelle hyvältä paikalta ja nopea ruuna vallannee alussa keulapaikan. Mikäli tempo pysyy matkalla maltillisena, pystyy Toni Granatin ohjastama hevonen voittamaan.

Livin High Sisu on voitokas menijä, joka pystyy piippuhyllyn paikaltaankin kiertämään voittomatsiin.

Viimeisen kohteen idea on Riksun Xavier. Jo 3-vuotiaana vauhtivarojaan esitellyt ruuna oli kauden alussa pitkään varjojen mailla.

Kolme ensimmäistä kilpailua meni laukkailun merkeissä. Kahteen viime starttiin ravi on käynyt sujuvasti ja Niko Jokelan ajokki on voittanut ne helposti. Juoksuradalta ruuna pääsee hyvin liikkeelle, eikä kolmas peräkkäinen voitto yllättäisi.

Jos varmat löytyvät muualta, kannattaa Meno-Antti ja Hittavainen nostaa mukaan systeemiin.